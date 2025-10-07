'Amada Carlota', el nuevo viaje literario de Marta Robles, hace parada en Más de uno Alicante

Con el pulso de un thriller y la sensibilidad de la gran literatura, Amada Carlota es la novela más poderosa de Marta Robles. La historia une pasado y presente a través del detective Tony Roures, un hombre marcado por la guerra y el desengaño, que deberá enfrentarse al caso más íntimo de su carrera: el de la mujer que ama.

Carlota Aguado, una jueza de fuerte carácter, le pide ayuda para desentrañar un secreto que arrastra desde su juventud, cuando fue separada de su hija nada más nacer en una clínica clandestina. A medida que avanza la investigación, Roures descubre una red de abusos, silencios y poder que se extiende a lo largo de generaciones.

Amada Carlota es una novela negra con alma, una reflexión sobre la culpa, la verdad y las heridas que la historia deja en las mujeres. Marta Robles construye un relato conmovedor y valiente, cargado de emoción, denuncia y suspense.