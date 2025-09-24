Alopecia y caída estacional del cabello: es el momento de acudir al especialista para un diagnóstico temprano

En Más de uno Alicante hemos hablado con el Dr. Alejandro García, responsable de la unidad de alopecia de Centro Dermatológico Estético. Él nos ha explicado que durante el verano, una mayor cantidad de cabellos entra en fase de reposo para proteger el cuero cabelludo del sol. En otoño, ese pelo “en pausa” se desprende para dejar paso al nuevo, lo que puede duplicar la pérdida habitual sin que suponga necesariamente un problema. Esta “muda” suele durar entre 8 y 12 semanas y, en la mayoría de los casos, el ciclo capilar se normaliza por sí solo.

No obstante, los especialistas médicos recomiendan consultar en Centro Dermatológico Estético de Alicante si la caída se prolonga más de tres meses, si aparecen calvas o clareos, se percibe una pérdida evidente de densidad o se acompaña de picor, dolor o descamación. Detectar a tiempo un cuadro de alopecia puede marcar la diferencia entre recuperar el cabello o perderlo de forma permanente.

En el Centro Dermatológico Estético, la primera consulta incluye un examen Fotofinder, una cámara de alta definición que documenta y cuantifica digitalmente la pérdida de cabello con gran precisión. Esta tecnología permite realizar una tricoscopia , una especie de “análisis del pelo”, para evaluar objetivamente las causas de la caída y el éxito de los tratamientos. Con estos datos, el especialista diseña un plan personalizado, ya que no existe una única solución para todos los pacientes.

Entre los tratamientos disponibles, según las necesidades de cada caso, se incluyen desde mesoterapia capilar y plasma rico en plaquetas (PRP) para estimular el folículo, hasta láser de baja potencia o medicación tópica y oral. En algunos casos, también se plantean terapias combinadas para maximizar los resultados.

Mientras tanto, los expertos recomiendan cuidar el cabello en otoño con una dieta equilibrada rica en vitaminas y minerales (hierro, zinc y proteínas), masajes capilares para mejorar la microcirculación, productos suaves que no irriten el cuero cabelludo y evitar daños por tintes, planchas o peinados tirantes. También es importante proteger el cabello del sol y mantenerlo bien hidratado para prevenir la rotura y el debilitamiento.

La clave, recuerdan los especialistas, es no alarmarse ante la caída estacional normal, pero tampoco ignorar las señales de alerta. Una consulta temprana puede marcar la diferencia y preservar la salud capilar a largo plazo.