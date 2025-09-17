Alicante rinde homenaje a su comercio local con una exposición en la Estación de Luceros del TRAM

Esta tarde, a las 20:00 horas, la Estación de Luceros del TRAM de Alicante acoge la inauguración de una exposición que pone en valor el comercio local de la ciudad. Organizada por Inmobiliaria Casamayor, la muestra permanecerá abierta hasta el 13 de octubre y busca visibilizar la importancia de las tiendas de proximidad y de las personas que las mantienen vivas.

En Más de uno Alicante, hemos hablado sobre esta iniciativa con Cristina Casamayor, propietaria en la segunda generación del negocio, Javier Paton, CEO de la empresa y Vicente Armengol, presidente de la asociación Corazón de Alicante.

Iniciativas como esta son “una manera de reconocer el papel esencial que juegan los comercios de barrio en nuestra ciudad, no solo en la economía sino también en la vida social y cultural de Alicante”. Por su parte, Antón subraya que “la empresa familiar y el comercio local forman un tejido que sostiene barrios enteros, y este tipo de muestras ayuda a reforzar su visibilidad y su conexión con los ciudadanos”.

La exposición combina arte y diseño para reflejar la identidad y la historia del comercio local, mostrando fotografías y dibujos que invitan al visitante a valorar cada comercio como un espacio único.