El día 19 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo elecciones para la renovación y constitución de los consejos escolares de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas, así como las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad. pública.
Alicante renueva el 19 de noviembre los consejos escolares de sus centros educativos públicos
En Más de Uno Alicante, la secretaria general de la FAPA Gabriel Miró ha subrayado la importancia de que las familias estén presentes y participen activamente en la vida académica de los estudiantes a través de los consejos escolares
Sonia Terrero