Alicante ya cuenta con una Oficina Municipal de Atención a las Personas Cuidadoras para acompañar y apoyar a quienes cuidan

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha la Oficina Municipal de Atención a las Personas Cuidadoras, un nuevo recurso público impulsado desde la Concejalía de Bienestar Social para reconocer, apoyar y acompañar a quienes cuidan de familiares en situación de dependencia, discapacidad o enfermedad crónica.

La oficina nace con el objetivo de dar respuesta a una realidad cada vez más visible pero poco atendida: la de las personas cuidadoras no profesionales, en su mayoría mujeres, que asumen una importante carga física, emocional y social en el cuidado diario de un familiar.

Ubicada en un local municipal accesible y céntrico, este nuevo servicio ofrece atención integral y personalizada, con un equipo técnico especializado formado por psicólogo, trabajador social, educador y personal administrativo.

La Oficina del Cuidador articula su trabajo en cinco grandes áreas. Por un lado, la atención individualizada, con entrevistas de acogida, valoración de necesidades, asesoramiento social y jurídico y derivación a recursos especializados. A ello se suma la formación y capacitación, a través de talleres prácticos sobre movilización, prevención de lesiones, primeros auxilios, cuidado de personas con demencia y autocuidado.

Otro de los pilares es el apoyo psicosocial, que incluye grupos de ayuda mutua, acompañamiento emocional, sesiones para la gestión del estrés y actividades de respiro familiar. La oficina también desarrollará acciones de sensibilización comunitaria, con campañas informativas y jornadas para visibilizar el valor del cuidado y fomentar la corresponsabilidad.