Alicante calienta motores para la undécima 'Carrera de las Ciudades' contra el Cáncer de Páncreas

En Más de uno Alicante hemos hablado con el impulsor de la carrera, el Dr. Enrique de Madaria, gastroenterólogo e investigador quien nos ha contado qué le llevó en 2015 a poner en marcha un proyecto que se ha hecho especialmente popular entre los amantes del deporte.

Este 23 de noviembre, las calles de Alicante se convertirán en un gran símbolo de esperanza: la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que en estos diez años ha logrado recaudar 1,2 millones de euros destinados al 100 % a investigación científica de primer nivel en España. Porque cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 9.000 nuevos casos de cáncer de páncreas y lamentablemente la mayoría de ellos enfrentan un pronóstico muy serio.

Enrique de Madaria, sudirector de ISABIAL, Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, nos ha explicado por qué esta carrera es mucho más que una cita deportiva: "es una llamada a la acción, a la visibilidad, a destinar recursos para un tumor que exige un impulso urgente".