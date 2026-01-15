CON LUZ SIGÜENZA

Alicante, en alerta: el Atlas de la Desertificación sitúa en el 80% el territorio afectado

El Atlas de la Desertificación de España, un proyecto científico coordinado por los investigadores Jaime Martínez Valderrama y Jorge Olcina, pone el foco en el impacto creciente de la degradación del suelo en el arco mediterráneo

Luz Sigüenza

Alicante |

Atlas de España

La desertificación ya no es una amenaza lejana ni un problema del futuro: es un proceso que avanza silenciosamente en buena parte de España y que afecta de lleno al arco mediterráneo. Recientemente se ha presentado en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante el Atlas de la Desertificación de España, un proyecto científico pionero que pone cifras, mapas y contexto a uno de los grandes retos ambientales del país.

Uno de sus coordinadores es Jaime Martínez Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, con quien hemos analizado en Más de uno Alicante, qué está ocurriendo en la Comunitat Valenciana, cómo ha evolucionado la desertificación en la provincia de Alicante y, sobre todo, si todavía estamos a tiempo de corregir esta tendencia.

