Alicante acoge este sábado, 20 de septiembre, la IIV Jornada de La Mar Solidaria en el Club Náutico Costa Blanca

Alicante acogerá este sábado, 20 de septiembre, la VII Jornada de “La Mar Solidaria”, el mayor evento en el mar para personas con discapacidad. Con la participación de UPAPSA y COCEMFE Alicante, reunirá a más de 500 participantes en el Club Náutico Alicante CostaBlanca para disfrutar de actividades adaptadas como buceo, vela ligera, paddle surf, parasailing, remo y una travesía a nado.

La jornada, de carácter altruista y con objetivo Residuo Cero, también ofrecerá espectáculos de magia, zumba, música en directo y un almuerzo solidario con paella gigante y postres del maestro pastelero Paco Torreblanca, consolidándose como una cita que une deporte, inclusión y compromiso medioambiental.

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos recibido al presidente de La Mar Solidaria, Juanjo Rodes y al nadador de aguas abiertas Jorge Crivillés, quien participa en este evento como referente alicantino en natación y miembro del Club RC7. Ambos nos han contado los detalles de una jornada que es mucho más que solidaridad, ya que para muchos de los participantes, este es la única ocasión que tienen de echarse al mar.