ALTA GASTRONOMÍA

Alexis Zaragoza, el joven talento alicantino que ha convertido el turrón en alta cocina, hoy en Más de uno Alicante

A sus 25 años, este xixonenc formado con grandes chefs como Quique Dacosta o Jordi Cruz reivindica el turrón como un ingrediente con infinitas posibilidades más allá de la Navidad

Luz Sigüenza

Alicante |

Alexis Zaragoza, el chef del turrón

En un mundo gastronómico donde la innovación y la identidad se dan la mano, hay un joven chef alicantino que ha sabido convertir un símbolo navideño en una fuente inagotable de inspiración. Con solo 25 años, Alexis Zaragoza, natural de Xixona, se ha ganado el apodo de “el chef del turrón” gracias a su capacidad para llevar este producto tan nuestro más allá del postre, explorando su versatilidad en platos salados, arroces y creaciones de alta cocina.

Formado junto a grandes nombres como Quique Dacosta, Jordi Cruz o Susi Díaz, Alexis representa una nueva generación de cocineros que no solo cocinan, sino que cuentan historias a través del sabor. Actualmente desarrolla su carrera en el Toy Ristorante de Dénia, bajo la dirección del chef italiano Massimo Arenti, y continúa conquistando paladares con su manera única de entender el turrón: no como un dulce de temporada, sino como un ingrediente esencial del Mediterráneo.

Client Challenge

Hoy hemos charlado con él en Más de uno Alicante sobre talento, raíces, creatividad y ese vínculo mágico entre la tradición jijonenca y la alta cocina contemporánea.

