Adiós a las manchas faciales: Centro Dermatológico Estético apuesta por el láser de picosegundos para una piel luminosa y rejuvenecida

En Más de Uno Alicante hemos hablado con la doctora Chacón, de Centro Dermatológico Estético de Alicante, sobre los últimos avances en el tratamiento de las manchas faciales. La especialista ha explicado que este problema, muy común en la población, se debe a un exceso o distribución irregular de melanina, el pigmento que da color a la piel, y que puede aparecer por la exposición solar, los cambios hormonales, el envejecimiento o la inflamación tras lesiones o acné.

Para abordarlo, Centro Dermatológico Estético utiliza la tecnología láser de picosegundos, una de las más eficaces y seguras en la actualidad. Este sistema emite pulsos de energía ultrarrápidos que fragmentan el pigmento de las manchas sin dañar el tejido circundante, permitiendo que el cuerpo lo elimine de forma natural. Según la doctora Chacón, se trata de un procedimiento preciso, rápido y sin tiempo de recuperación, que permite retomar la actividad normal de inmediato.

En la clínica se combinan los equipos PicoWay (Candela) y PicoSure (Cynosure), ambos de última generación, para adaptarse a cada tipo de mancha y de piel. Mientras el PicoWay permite tratar manchas superficiales y profundas, el PicoSure estimula además la producción de colágeno y elastina, mejorando la textura y luminosidad del rostro.

La doctora Chacón ha destacado que los resultados son visibles desde la primera sesión, aunque pueden requerirse entre una y tres para un resultado óptimo. Además, el láser de picosegundos no solo elimina manchas, sino que también rejuvenece la piel, reduciendo poros, mejorando la firmeza y aportando un tono más uniforme.