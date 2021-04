Toni Cantó lanza un dardo a Iglesias por su sudadera y Podemos se lo devuelve así

Cruce de zascas en Twitter entre Toni Cantó y Podemos. El ex dirigente de Ciudadanos y ahora número cinco en las listas del PP a las elecciones de la Comunidad de Madrid, comentó en su cuenta de Twitter el atuendo de Pablo Iglesias durante su visita a un centro de alimentos de Vallecas.

"Cuando te arreglas para ir con tus amigos pijos del centro y cuando te disfrazas con la sudadera de Fariña porque vuelves a Vallecas". Con este mensaje, Toni Cantó comparaba una foto de Pablo Iglesias con abrigo y camisa en la puerta de La Moncloa, el día que recogió su cartera ministerial, con la foto de este viernes del mismo Iglesias con una sudadera con el letrero 'Fariña' y vaqueros por las calles de Vallecas.

Sin embargo, el comentario de Cantó no ha tardado en ser respondido por Podemos en su cuenta de Twitter. La formación morada ha tirado de ironía y de la "cambiante" trayectoria política de Cantó para responderle con otro zasca: "Toni, cuando quieras hablamos de cambiar de chaqueta", respondía el partido.

Iglesias condiciona el cambio de gobierno a que "los barrios trabajadores vayan a votar"

Pablo Iglesias sigue de precampaña electoral en Madrid este sábado. El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha condicionado el cambio de gobierno a que "los barrios trabajadores vayan a votar".

En un recorrido por Parla, donde se ha reunido con asociaciones en defensa de la sanidad y la educación públicas, Iglesias ha destacado que "esto no va de pedir el voto, esto va de si gana la mayoría, de que Parla y los barrios trabajadores vayan a votar. Si eso ocurre, claro que pueden cambiar las cosas".

La visita ha comenzado por la explanada donde está previsto, desde la anterior legislatura por los gobiernos del PP, la construcción de un instituto público. Esta es una de las reclamaciones históricas de Parla, junto a la construcción también de un colegio público y una mayor inversión en profesorado que permita disminuir las elevadas ratios de las aulas, ha informado la formación morada en un comunicado.

Las asociaciones por la defensa de la sanidad pública han denunciado por su parte "el abandono de la Comunidad de Madrid a los territorios del sur, donde los ambulatorios siguen cerrados por la pandemia y donde la falta de inversión ponen en peligro la atención a enfermedades no Covid". "Estos problemas de transporte, de sinhogarismo, de falta de inversión en infraestructuras educativas y sanitarias, no se pueden entender en una región como la Comunidad de Madrid. Esto no va de pedir el voto, esto va de si gana la mayoría, de que Parla y los barrios trabajadores vayan a votar", ha señalado Iglesias al término de la reunión, en la que ha estado acompañado por los candidatos Isa Serra, Alejandra Jacinto y Jesús Santos, así como por la portavoz de Podemos Parla, Leticia Sánchez.

Las asociaciones que han asistido al encuentro han sido Unión de AMPAS, Plataforma por la Escuela Pública, Inclusión real Ya, Plataforma pensionistas de Parla, Plataforma con Parla no se juega, Parla Obrera y Popular, Parla Cuida.