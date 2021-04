Existen muchos centros médicos, institutos, corporaciones y clínicas dedicadas a realizar implantes capilares en Madrid. No obstante, no todas cuentan con el personal capacitado e instrumentos necesarios para resolver adecuadamente la alopecia. Es imprescindible acudir a una clínica de renombre, cuyos servicios se encuentren asegurados. En este ranking podrás conocer las más prestigiosas de la ciudad, por sus tratamientos, equipo médico y resultados satisfactorios.

Ranking de las mejores clínicas de injerto capilar en Madrid

1- Capilclinic

Capilclinic es considerada la mejor clínica capilar de Madrid. El propósito de su creación, es erradicar la calvicie de manera definitiva, aunque esta se manifieste como irreversible. Para ello, los expertos que hacen vida en sus instalaciones, se mantienen en constante aprendizaje. Innovando en técnicas y equipos, ofreciendo a sus pacientes métodos avanzados de alta calidad. Ofreciendo atención personalizada y muy efectiva.

Es reconocida mundialmente como la mejor, porque sus médicos son los más preparados en el campo tricológico. Sus estudios no se limitan exclusivamente a la licenciatura. Todos los especialistas poseen certificaciones internacionales, cursos y demás estudios que los vuelven expertos en la materia. Pudiendo realizar complejas cirugías de manera sencilla, para devolver a los pacientes el pelo perdido a causa de la calvicie.

2- Clínica Medilo

A cargo de uno de los doctores más afamados de la ciudad, cuya experiencia supera los 10 años. En la clínica Medilor es posible restaurar el cabello perdido, provocado por el padecimiento de alopecia. Dicho centro es pionero en la realización de la técnica FUE en España. Su reputación se debe a la excelente calidad de sus servicios. Brindando atención personalizada, con hermosas instalaciones muy bien equipadas.

Los métodos de implantación capilar realizados en este lugar son los más novedosos. Mejorando de forma drástica la apariencia de personas cuyo cuero cabelludo se encuentra despoblado. Ofreciendo mayor bienestar psicológico a estos pacientes. Su propósito principal es realizar cirugías seguras, libres de complicaciones que luego de su recuperación, tengan un aspecto totalmente natural.

3- FueExpert

Centro clínico especializado en la rehabilitación del cuero cabelludo. Es una de las clínicas más vanguardistas de todo el país. Lo principal para su equipo, es diagnosticar el tipo de calvicie presente, para realizar un injerto capilar duradero. Hoy en día, FueExpert es una de las alternativas más recomendadas para los pacientes en Madrid, al resolver sus problemas de pérdida de pelo.

El cumplimiento de los reglamentos internacionales de salubridad está garantizado tanto en sus instalaciones como en sus servicios. Manteniendo la seguridad de los individuos en todo momento. En esta clínica se encuentran cirujanos altamente capacitados y tecnología de última generación. Realizando principalmente la técnica FUE para la reimplantación capilar, con un éxito rotundo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué tengo calvicie si soy joven?

La pérdida de cabello excesiva, cuando es considerada calvicie, parece ser un problema exclusivo de hombres mayores. La realidad es que este inconveniente puede presentarse no solo en los caballeros, también en las damas y a cualquier edad. Resulta preocupante comenzar a sufrir un desprendimiento capilar en la juventud. Y descartando problemas hormonales o ambientales, existe una razón por la que esto sucede.

Se trata de una sensibilidad a la hormona dihidrotestosterona o mejor conocida como DHT. La misma se encarga de proporcionar andrógenos a los folículos para promover el crecimiento del pelo. Pero en algunas ocasiones, principalmente por alteraciones genéticas, esta hormona funciona incorrectamente.

Esta hipersensibilidad se desarrolla habitualmente por un factor hereditario. Pero es importante tener en cuenta que, algunos hábitos como el consumo de alcohol y cigarrillos, el exceso de ejercicios, la ingesta de suplementos de creatina, la aplicación de esteroides anabólicos y principalmente el estrés, pueden desencadenarla.

¿El trasplante de cabello es apto para cualquier persona?

El trasplante de pelo es una cirugía a la que cualquier persona con calvicie definitiva puede optar. Es importante determinar que esta afección sea definitiva. No importa si el paciente es hombre o mujer, en ambos casos el tratamiento es efectivo, siempre que el médico así lo considere. Puede realizarse además desde los 18 años, pero no es recomendable por los especialistas, pues la calvicie no se encontrará del todo estabilizada.

¿Qué requisitos debo cumplir para el injerto capilar?

Los implantes capilares son parte de un procedimiento delicado que no puede efectuarse a la ligera. Por esta razón es muy importante tener claro las exigencias de las clínicas a la hora de efectuar este tipo de intervenciones. Gracias a ello es posible desarrollar una operación exitosa, con resultados excelentes. A continuación se presentan los requisitos que deberás cumplir para su ejecución:

Contar con una edad apropiada para la cirugía.

Padecer pérdida de cabello excesiva.

La alopecia debe ser irreversible.

El problema debe haber alcanzado su etapa final.

Realizar las pruebas necesarias para determinar si es posible realizar la intervención.

El cuero cabelludo debe encontrarse libre de otras enfermedades.

Conocer las causas exactas de la calvicie.

Contar con una zona donante llena de folículos activos para trasplantar.

¿Qué tan exitoso es el trasplante de cabello?

Este procedimiento es altamente exitoso. La mayoría de clínicas de prestigio garantizan un 98% de efectividad en cirugías realizadas. El índice de casos desfavorables es muy bajo. Por lo general se trata de personas mal diagnosticadas, con patologías incompatibles con el injerto capilar y ejecución inadecuada de las técnicas de implantación. Lo cual es problema de mala praxis médica, no concretamente del tratamiento.

Por esta razón es importante escoger una clínica reconocida. Donde los especialistas se encuentren debidamente preparados para ejecutar el trasplante de cabello. Ofreciendo seguridad en el resultado de sus técnicas.