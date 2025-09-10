El nuevo plan de vivienda de Ayuso para Madrid: menos trámites, más suelo y cambio en requisitos para la compra

La Comunidad de Madrid va a lanzar un nuevo Plan de Choque para la Vivienda que permitirá aumentar la oferta de casas, mal del que adolece la capital, así como las hará más accesibles. El proyecto será presentado el jueves por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región, según han informado fuentes del Ejecutivo a EFE.

Algunas de las actuaciones que comprenderá será la flexibilización de la construcción de VPO, así como ampliará el programa Mi Primera Vivienda, el cual avalará hipotecas a personas de hasta 50 años. Este nuevo paquete de medidas pretende dar continuidad al Plan de Choque que se presentó en febrero de 2024 y, cuyas medidas, están condicionadas a la aprobación de una nueva Ley del Suelo.

Más concretamente, la Comunidad de Madrid espera aprobar este nuevo plan a inicios de 2027 y en él se recogerá que en las parcelas que estén destinadas a la construcción se podrá incrementar la edificabilidad un 10% y la densidad un 20% sin que se sea necesario el planeamiento urbanístico. Con esta medida se pretenden construir 15.000 nuevas casas "asequibles".

Además, la Comunidad de Madrid permitirá el uso alternativo de las VPO en aquellas parcelas que estén destinadas a otros usos, tales como el hospedaje o la dotacional privados. Del mismo modo, liberará más suelo público con nuevas licitaciones destinadas a cooperativas, mediante una concesión de 75 años.

Por otra parte, se crearán nuevos Planes Estratégicos Municipales, que se encargarán de relevar a los actuales Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), los cuales permitirán "reducir a más de la mitad los plazos actuales". A renglón seguido se incluirá un "régimen especial" para las pequeñas localizaciones y para la regeneración urbana. Con todo, el Gobierno regional lanzará un Plan Territorial de Vivienda, con el que "identificar el suelo adecuado donde ubicar nuevos desarrollos urbanísticos".

Ayudas y líneas de financiación

Este nuevo dictamen incluye jugosas novedades como es la ampliación del programa Mi Primera Vivienda, el cual otorga avales de hasta el 100%, a todas aquellas personas que residan en una casa de segunda mano. En un futuro también podrán beneficiarse personas de 50 años o más. Igualmente, la Comunidad ha confirmado que se añadirán 1.000 nuevos hogares al Plan Vive Solución Joven y 500 a la Agencia de Vivienda Social (AVS).

Con todo, el Ejecutivo liderado por Ayuso "incrementará los incentivos del Plan Alquila con el fin de incentivar a los dueños que decidan sacar sus viviendas al mercado" y aprobará un plan conocido como 'Comparte intergeneracional' para que personas mayores y jóvenes compartan casa.