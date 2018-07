Más de 5.000 personas participarán en la gran quedada de Pokémon Go el jueves en Madrid

Más de 5.000 personas se han apuntado a la gran quedada de Pokémon Go el jueves en Madrid. Comenzará a las 19h en la Puerta del Sol y se espera batir récords y llegar a convertirse en la mayor quedada a nivel mundial de este videojuego de realidad aumentada.

Pokémon Go / Defconplay

Más de 5.000 personas han confirmado ya su participación en la gran quedada de Pokémon Go en España que se celebrará el próximo jueves en Madrid y que, ante la afluencia de participantes, ha cambiado de ubicación y se celebrará en la Puerta del Sol.

En un comunicado, Fever, una plataforma móvil que selecciona propuestas de ocio en función de los intereses del usuario y que organiza esta actividad, asegura que "la quedada madrileña está superando todas las expectativas y va camino de convertirse en la mayor quedada Pokémon del mundo, superando récords anteriores en EEUU y Canadá".

El evento se iba a celebrar en el parque del Retiro, pero el Ayuntamiento de Madrid, según Fever, ha facilitado un nuevo emplazamiento -la Puerta del Sol- para acoger a más de 5.000 participantes. Los organizadores de la quedada, que comenzará a las 19.00 horas, esperan batir un récord mundial para convertir a Madrid en la "referencia mundial de la fiebre Pokémon Go".

El popular juego Pokémon Go para teléfonos móviles iOS y Android distribuido por Nintendo está disponible de forma gratuita en España desde el viernes de la semana pasada. El juego permite al usuario disfrutar de la caza de los pokemon en cualquier parte del mundo.

Una de las novedades de Pokémon Go es que no se juega en el sofá, sino en calles, parques, playas y otros enclaves del mundo real, que aparecen reflejados en la pantalla del jugador y donde se ocultan los personajes ficticios. En Pokémon Go, los jugadores tienen oportunidad de explorar los lugares del entorno en que se encuentren para encontrar y atrapar los pokemon salvajes escondidos entre ellos.