Madridec niega que ordenara abrir el portón por donde entraron 3.000 personas en el Madrid Arena

Del Amo ha sido el tercer acusado en declarar ante la Audiencia Provincial de Madrid en la tercera sesión del juicio por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco jóvenes por una avalancha humana ocurrida el 1 de noviembre de 2012.

Esta mañana, el número 2 de Diviertt, Santiago Rojo, ha señalado a Del Amo como la persona que dio la orden de abrir el portón del recinto por el cual se colaron más de 3.000 personas en apenas veinte minutos coincidiendo con el inicio del espectáculo del Dj Steve Aoki. La Fiscalía, por su parte, sostiene que esa acción la acordaron Del Amo y Rojo.

"Yo no he dado esa orden porque nadie en ningún momento de la noche me pide que se abra el portón de cota 0", ha dicho Del Amo que ha insistido: "Yo no puedo decir a nadie que abra el portón 0".

Y ha precisado que en caso de que alguien se lo hubiera pedido, lo habría hablado con Rafael Pastor (director de departamento de seguridad de Madridec) y el promotor del evento, Miguel Ángel Flores.