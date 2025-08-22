Principio de acuerdo entre Comunidad de Madrid y Tragsa por las condiciones de los bomberos forestales

La reunión ha servido para abordar la opción de ofrecer a estos trabajadores la posibilidad de su incorporación al convenio de la empresa pública Tragsa, para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales, que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, publicado en el BOE esta misma semana. Desde la Consejería de Medio Ambiente han subrayado que este acuerdo ha recibido "muy buena valoración por parte de varios ministros del Gobierno de España" y han apuntado que se trata de una opción "perfectamente legal", previo acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Actualmente, los efectivos de las Brigadas Forestales de Madrid se rigen por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, un convenio colectivo sectorial autonómico sobre el que, según Tragsa, "no está legitimada para la negociación". El Gobierno autonómico, por su parte, mantiene que no puede negociar estas mejoras para los trabajadores al no ser competente en un convenio colectivo sectorial, tal y como señala un informe solicitado para este fin, a la Dirección General de Trabajo. Fuentes de la consejería que dirige Carlos Novillo, han alegado que de esta forma se podría incluir a todo el personal que realice labores de prevención y extinción de incendios forestales, "permitiendo una homogeneidad en las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las mismas funciones".

La próxima semana está prevista una reunión a tres

La Comunidad de Madrid ha instado a la empresa pública a convocar una reunión con los representantes de los trabajadores la próxima semana para avanzar en la resolución del conflicto laboral, y ha confirmado que introducirá mejoras laborales en la renovación del encargo a la empresa pública que entrará en vigor a partir del próximo año. Además, se ha confirmado a Tragsa la decisión de continuar con el encargo de las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en tareas de extinción de incendios forestales, y en determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos.

En el nuevo encargo, que entrará en vigor a partir de 2026, se introducirán mejoras como un incremento de la partida presupuestaria en 4 millones de euros, ascendiendo así a un total por encima de los 32 millones anuales. Además, tal y como se trasladó a los trabajadores en julio, contemplará las contrataciones del personal durante los 12 meses del año.

El comité de empresa, formado por los sindicatos UGT, Firet y CGT, denuncia la situación de precariedad y temporalidad en la que desempeñan su trabajo y reclama mejoras laborales para el colectivo y la negociación del convenio colectivo, que no se revisa desde 2008. Entre otras demandas, piden actualizar los salarios, congelados desde 2010, que se tenga en cuenta la peligrosidad, penosidad y toxicidad que implica su labor, no están protegidos ante agentes cancerígenos, y acabar con la temporalidad, el 40% de la plantilla está cuatro meses al año.

El presidente de Tragsa dispuesto a incorporar las mejoras propuestas por la CAM

El presidente de Tragsa, Jesús Casas, ha dicho que la empresa pública, adjudicataria de la extinción de incendios forestales en la región, invitará a la Comunidad de Madrid a participar en una reunión con los brigadistas madrileños la próxima semana, y se ha mostrado dispuesto a incorporar las mejoras laborales planteadas por el Gobierno regional desde enero próximo.