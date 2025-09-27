La oposición no consigue que Ayuso cambie de opinión en la guerra de Israel y Hamas

Isabel Díaz Ayuso, ha escuchado las propuestas que le ha planteado la oposición, como son los temas de la guerra en Gaza, o las propuestas sobre vivienda, sanidad, fiscalidad, transportes o inmigración, que han sido las materias en las que la oposición ha centrado los temas que han llevado a la cita con la presidenta regional en la Real Casa de Correos, pero ninguna ha contado con su visto bueno.

En su estrategia de tratar de lograr que Díaz Ayuso muestre su apoyo al pueblo palestino, Más Madrid y PSOE han llevado a la reunión sendas campañas de ayuda a Palestina, similares a la ejecutada por el Gobierno regional con motivo de la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando ofreció todos los recursos de la región a los refugiados. Mar Espinar, portavoz del Partido Socialista, ha asegurado que "Ayuso entiende que aquí hay dos posiciones: los que están con Hamas y los que están con una democracia liberal. Y ella está con la democracia liberal", mientras que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que Díaz Ayuso siga "empeñada en hablar en términos de conflicto" o "guerra" a pesar de que haya cargos del PP que han asumido la denominación de "genocidio" o "masacre". Según la Comunidad de Madrid, el Gobierno central debe ser quien avance en estas medidas, si bien el Ejecutivo autonómico ya ofrece sus servicios públicos a todos los niños que llegan a la región huyendo de cualquier conflicto en cualquier parte del mundo, ha respondido el portavoz, Miguel Ángel García Martín, a la propuesta de Más Madrid de adoptar un plan de acogida a niños y niñas desplazadas por el "genocidio".

Otras propuestas de la oposición

Según el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, la oposición no ha traído ninguna propuesta sino "humo", como la iniciativa de Más Madrid para reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda, ya que en la región está al 6 % y es el más bajo de España. También ha rechazado su propuesta de instaurar una hostelería sin humo y el refuerzo del transporte público que ha reclamado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, para solventar los problema de movilidad por las obras de la línea 6 de Metro, ya que ha recordado que la Comunidad ha habilitado 60 autobuses y ha reforzado todas las líneas del suburbano un 15 %.

El PSOE se ha encontrado nuevamente con el 'no' de Díaz Ayuso a aplicar la ley de vivienda estatal e implantar las zonas tensionadas en los municipios, y también con la confirmación de que continuará la tramitación de la ley de universidades, pese a que atenta contra la autonomía universitaria, según los socialistas.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, venía "con pocas expectativas" a esta reunión, y se ha encontrado con "un bloqueo" y "desprecio" a su formación por parte del PP, como viene sucediendo, según ha dicho, con sus iniciativas a lo largo de su legislatura.

Pérez Moñino ha preguntado a Díaz Ayuso "dónde piensa meter" al millón de habitantes que asegura que van a venir a la región en los próximos años si no hay vivienda, y ha avisado a la presidenta madrileña de que se puede producir "un colapso" de los servicios públicos si no frena el "efecto llamada".

La izquierda pregunta por la situación procesal del novio de Ayuso

La izquierda no ha perdido la ocasión para mencionar a Díaz Ayuso la situación judicial de su pareja, Alberto González Amador, contra quien la jueza ha decidido abrir juicio oral por fraude a Hacienda, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Según la portavoz socialista, Mar Espinar, "no le ha sentado bien" a la presidenta madrileña cuando le ha interpelado por qué no explica "quién ha pagado el ático dónde vive" o por qué defiende a su pareja desde la Comunidad de Madrid, cuando se refiere a él como un ciudadano particular, e incluso sale en su defensa en las redes sociales su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Más Madrid también ha recriminado a la presidenta regional el "desprestigio" de la Comunidad de Madrid propiciado por su "defensa" a su pareja, desde "el atril de la Comunidad de Madrid". Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha considerado que ese "desprestigio" viene de la mano de partidos como Más Madrid o PSOE, solo por "arañar algún voto más de la izquierda", mientras el PSOE trata de "tapar las vergüenzas" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la corrupción que le rodea.