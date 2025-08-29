Vuelve la EMT gratis a Madrid: los días en los que no tendrás que pagar los viajes en autobús

Las vacaciones han terminado para la mayoría y con la entrada de septiembre llega la rutina, el trabajo y los colegios, lo que significa tráfico, retenciones y contaminación, además de que comoMadrid está plagado de obras, las mañanas en hora punta pueden ser actividades de riesgo, por eso la EMT, como ya acostumbra en estas fechas, ofrece un servicio gratuito los primeros días de septiembre.

Este año, además de los autobuses, y por segunda vez, Bicimad ofrece un servicio gratuito también para los viajes que duren menos de 30 minutos. Se verán afectadas 630 estaciones en 21 distritos distintos, lo que supone 7.735 bicicletas durante los mismos días que la EMT mantiene su gratuidad.

¿Qué días será gratis el transporte?

Para que la vuelta al cole sea más amena, los días que los transportes serán gratuitos en Madrid serán el 8 y 9 de septiembre, cuando se prevé más volumen de tráfico, ya que coincide con el inicio oficial del curso académico. Además, a diferencia de otros años, también será gratuito el día 1 de septiembre al ser lunes y teniendo en cuenta la cantidad de coches que pueden salir a las calles.

Para poder aprovechar esta oferta en los autobuses, habrá que validar el billete al entrar, aunque el viaje no se descuente. Si no se cuenta con él, los conductores deberán facilitar uno sin ningún tipo de coste.

Además, para luchar contra las obras y calles cortadas, la EMT habilitará refuerzos para las líneas afectadas, aumentando los coches y la frecuencia en las líneas 66, 67, 124, 134, 135, 173, 174, 175, 176, 178 y 179 que pasan por la Castellana. En Conde de Casal se reforzarán las líneas 63 y E4 y, en Delicias, las líneas 8, la 27, 47, 55 y 247 recuperarán sus itinerarios anteriores a los cortes por las obras de la L11.