‘Vuelta al cole’: CaixaProinfancia refuerza su apoyo educativo y emocional a más de 65 000 niños en situación de vulnerabilidad

En los barrios donde más cuesta empezar el curso, la “vuelta al cole” no va solo de libros y mochilas: va de poder afrontar los gastos del inicio del curos y de no sentirse solo. Estefanía, madre de cuatro menores y vecina de Carabanchel, lo resume en una frase: “sin este apoyo, muchas familias estaríamos a la deriva”. Como ella, Elisabeth —también madre sola— pone rostro a un comienzo de curso que se hace posible gracias a una red de entidades sociales que acompañan a las familias durante todo el año. Ambas participan en CaixaProinfancia a través de la cooperativa Redes, que ofrece refuerzo escolar, atención psicológica, grupos de apoyo y actividades de ocio educativo en su barrio.

Dos historias que explican un programa

Estefanía llegó a Redes cuando su hijo mayor tenía cuatro meses. Hoy, con cuatro criaturas en edades de infantil y primaria, cuenta que el acompañamiento ha mejorado su día a día y el de sus hijos, no solo en lo académico: también en lo emocional. Elisabeth, que trabaja en ayuda a domicilio, destaca los grupos de madres y la red de amistades que han tejido sus hijos: “al principio les costó; ahora no quieren irse de las actividades”, relata. En ambos casos, el apoyo psicológico y el seguimiento educativo han sido claves para sostener el curso.

Una red amplia y sostenida

El programa se articula a través de más de 400 entidades en colaboración con centros educativos y administraciones, para adaptar las respuestas a cada territorio y familia. Además del refuerzo escolar, incluye atención psicológica y logopedia, talleres familiares y ayudas para necesidades básicas (alimentación, higiene y equipamiento escolar). Con motivo de la vuelta a las aulas, las familias reciben kits con mochila y material básico, adaptados a infantil, primaria y secundaria, para aliviar el gasto y motivar el regreso al aula.

“Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia”, subraya la dirección de CaixaProinfancia, un programa que lleva 17 años trabajando para romper el círculo de la pobreza a través de la educación y del acompañamiento continuado. La meta de este curso vuelve a ser la misma: que el aprendizaje y el bienestar no dependan del código postal.