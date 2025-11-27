Viajar en autobuses de EMT Madrid será gratis este fin de semana por el Black Friday

Este viernes, sábado y domingo -días 28, 29 y 30 de noviembre- los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid serán gratuitos por el Black Friday. El Ayuntamiento de la capital activará la medida desde la medianoche del viernes hasta la del domingo y afectará a todos los autobuses municipales, excepto en la línea Express Aeropuerto. Los usuarios deberán validar su título de transporte al subir y, si no disponen de él, se les facilitará un billete sencillo sin coste.

El servicio de Bicimad se suma también a estas jornadas. Durante todo el fin de semana, los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos. Con los descuentos del Black Friday y a menos de un mes para Navidad, el Consistorio espera como cada año un aumento significativo de los desplazamientos y busca, con esta iniciativa, impulsar la movilidad sostenible.

EMT va a reforzar además el servicio con 20 autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda. Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3.

Dispositivo de seguridad

Hasta 800 policías municipales velarán por la seguridad en la capital durante el Black Friday. Es parte del dispositivo para las fiestas navideñas, que cuenta con un refuerzo de 400 agentes, apoyados por SAMUR Protección Civil, que se duplicará en los días en los que se espera mayor afluencia como este fin de semana o el puente de diciembre.