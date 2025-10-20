Una veintena de colegios se sumarán el próximo curso a los CEIPSO

En un encuentro informativo, el consejero de Educación, Emilio Viciana, ha subrayado la "excelente" acogida de esta medida por parte de familias y asociaciones escolares, con un interés y respaldo que provocó que cerca de 300 centros solicitaran información sobre la misma durante el pasado curso. Finalmente fueron 52 colegios los que recibieron autorización para incorporar la ESO a su oferta educativa, 49 de los cuales ya la imparten desde septiembre. Ahora, una veintena adicional de centros repartidos por todas las Direcciones de Área ya están dando los pasos necesarios para formalizar su petición de cara al próximo curso 2026/27.

Los solicitantes deben recabar el apoyo de sus Consejos Escolares y contar con unas instalaciones que solo requieran de adaptaciones o pequeñas obras para acoger a los estudiantes. Los técnicos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades serán ahora los encargados de comprobar la viabilidad de las propuestas, “que se han presentado en apenas un mes y medio desde el comienzo del curso y cuyo número esperamos que siga creciendo” ha puntualizado el consejero.

LESUC

La Comunidad de Madrid, además, ha cifrado en 10 millones de euros extra el capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región, tal y como se recoge en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Viciana ha señalado que su departamento está recogiendo numerosas aportaciones de la comunidad educativa.. Respecto a la organización de los centros universitarios, el texto recoge que será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, el que elija al gerente de cada universidad, eliminando la elección por concurrencia. Además, dentro del contenido normativo de la nueva ley se fija un importe máximo de 300.000 euros de sanción para las infracciones muy graves que se produzcan en el ámbito universitario. Entre estas infracciones muy graves no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.

MATEMÁTICAS

El gobierno regional también ha solicitado al Ejecutivo central que modifique la normativa para poder incrementar los maestros y profesores cualificados que puedan enseñar Matemáticas en colegios e institutos. Esta decisión se enmarca en el Plan de Rescate de las Matemáticas anunciado por la presidenta Díaz Ayuso en el pasado Debate del Estado de la Región para elevar el nivel de los alumnos y revertir el déficit estructural de docentes de esta materia que afecta a toda España y también a nivel europeo.

La Puerta del sol reclama que los docentes puedan ejercer sin el máster habilitante, algo que ya se permitió durante la pandemia, y que se permita a los estudiantes a partir de 3º de Matemáticas e Ingenierías dar clase en institutos, una medida excepcional que también debe extenderse a los profesores jubilados que deseen volver a las aulas para transmitir sus conocimientos a los escolares. Mientras el ministerio de Educación responde, la Comunidad de Madrid ha decidido que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de ciencias puedan ser candidatos a participar en el listado de profesores interinos de las listas permanentemente abiertas para cubrir las necesidades puntuales que planteen los distintos centros educativos.