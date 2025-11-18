Uno de cada cinco madrileños vive en situación de exclusión social

El 19’6% de la población de la Comunidad de Madrid, esto es 1’3 millones de personas, se enfrenta a algún grado de exclusión social, según el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid’ que ha elaborado la Fundación FOESSA en colaboración con Cáritas Española.

La exclusión se debe en buena parte a la falta de ingresos, pero incluye también dificultades para acceder a la sanidad, la educación, el empleo o la vivienda. Estos dos últimos son, de hecho, los principales motores de la exclusión en la actualidad. Tener trabajo ya no garantiza la inclusión social y la vivienda “es ahora más que nunca un derecho fake”, en palabras de Raúl Flores, secretario técnico de FOESSA.

El 23% de la población tiene dificultades relacionadas con la vivienda. Cada vez más madrileños no pueden comprarse una y tienen que hacer frente a elevados costes de alquiler. Más de la mitad de estos hogares destinan más del 30% de sus ingresos mensuales a gastos de la vivienda y uno de cada seis -390.000 hogares- se queda en una situación de pobreza severa cuando paga los gastos básicos.

A estas dificultades se suma, señala Raúl Flores, la falta de cobertura de las ayudas estatales y regionales. El Ingreso Mínimo Vital apenas llega al 42% de las personas en pobreza severa en Madrid; mientras que la Renta Mínima de Inserción ha caído en los últimos años y sólo alcanza a un 0’02%.

La población menor de 18 años, las familias monoparentales y los inmigrantes son los más afectados por la exclusión social en la Comunidad de Madrid. En el caso de los inmigrantes, su tasa (45%) triplica la de los ciudadanos españoles. Cerca del 80% denuncia, además, haber sufrido discriminación por su nacionalidad y haber perdido oportunidades por ello.

Cáritas llama a la corresponsabilidad

La directora adjunta de Cáritas Madrid, Carmen Polo, ha destacado en la presentación del informe que “la exclusión no es un fracaso individual. Son desigualdades que se vuelven estructurales”. Cáritas quiere poner voz a quienes viven en situación de exclusión y pobreza, acompañarles y apoyarles, pero “no puede hacerlo sola”; por eso, Polo llama a la corresponsabilidad de toda la sociedad -gobiernos, instituciones, empresas, ciudadanía…- y pone el foco especialmente en los más pequeños, advirtiendo: “Una sociedad que no cuida su infancia es una sociedad sin futuro”.