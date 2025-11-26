Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid claman contra su “asfixia económica”

Bajo el lema ‘Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian’, estudiantes y trabajadores van este miércoles a la huelga en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Es el primero de los dos días de paros convocados por la coordinadora de plataformas de los seis centros.

La principal reclamación es una mayor financiación. “El presupuesto de la universidad sube menos que el resto de presupuestos y si te vas a una universidad concreta como la Complutense, que ha tenido que pedir un préstamo, nos encontramos con un incremento del 5%, es decir, incluso menos que las otras universidades públicas”, señala Jesús Escribano, secretario de Universidad de Comisiones Obreras, que denuncia que “Madrid es la comunidad autónoma que peor financia sus universidades”.

Discrepa el consejero de Educación, Emilio Viciana, que recuerda en declaraciones remitidas a los medios que en los presupuestos de la Comunidad para 2026, más del 4% -1.239 millones de euros- se destina a la universidad; “más de lo que dedica cualquier región española”, asegura. El consejero defiende el compromiso del Gobierno autonómico con “la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas”; un compromiso que, apunta, demuestran “con hechos, no con pancartas ni con soflamas”.

Viciana se reconoce además sorprendido por una huelga, para él injustificada, y se queja de que la comunidad universitaria y sindical que hoy protesta asista “complaciente a las cesiones del gobierno de Sánchez al cupo independentista; por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año”.

La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) también es motivo de descontento en los centros públicos. El borrador elaborado por la Comunidad “fomenta la privatización, busca un mayor control de la universidad pública y no soluciona ningún problema”, según Jesús Escribano, que anima al Gobierno regional a abrir “un proceso participativo” de la norma.

Manifestaciones, clases en la calle y piquetes

La coordinadora de plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad tiene convocada para esta tarde, a las 15:30 horas, una concentración frente a la Consejería de Educación. Mientras el jueves, la manifestación saldrá de Atocha a las 18:00 horas y acabará en la Puerta del Sol frente a la sede del Gobierno autonómico.

La primera jornada de huelga está siendo un “éxito”, en palabras de los sindicatos, que aseguran que los campus están vacíos y se está desarrollando sin incidentes con piquetes desde primera hora de la mañana y clases en la calle para apoyar la movilización.