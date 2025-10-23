Ultraligera libera lastre y tensiones para volar alto en Madrid

Quinta Riviera con el "sold out" colgado en la puerta. Muchos no lo saben, pero una parte de los integrantes del grupo se mezcla disfrazada con los que apuran el cigarrillo o un último sorbo a la cerveza antes de entrar. Quieren palpar el ambiente previo en el penúltimo concierto que este grupo de amigos da en uno de los templos musicales de Madrid. Dentro, el público espera impaciente a que suenen los primeros acordes de la banda, que encadena "La Basura", "Si tú supieras" y "Mala manía" sin solución de continuidad. Lo hacen con energía y rabia; como el bachiller que se examina ante un jurado y quiere demostrar su talento aún sin esperar a sentarse en el pupitre. Gisme, el vocalista del grupo lo reconoce "esto ha sido un huracán... el disco Piel de Foca nos ha cambiado la vida a todos". Cierto: atrás quedan las grabaciones en caseríos del País Vasco y sus inicios en el Instituto Margarita Salas de Majadahonda.

Posteriormente llegaron "Silla de mimbre" y "Barco de carga", antes de dar paso a una parte de su show más umplugged. Desde un sofá desgranaron "Europa" y "Mírame" dejando que el público interactuara y a través de un "aplausómetro" decidiera que otras piezas encajaban en ese formato, en el que también se sienten cómodos. De hecho, no hace mucho tiempo el aforo al que estaban acostumbrados rondaba el medio centenar de personas.

SUEÑOS Y METAS

Pero sus himnos estaban todavía por llegar. Por si alguien se había acomodado demasiado, Ultraligera decidió mezclarse aún más con el público. Sirvió como improvisado escenario el patio, la pasarela de la primera planta y hasta la barra central de La Riviera. Todo con tal de estar cerca de los fans, ataviados con caretas que la organización repartió al principio del show.

"Lo duro viene el día después del concierto", advirtió Gisme, sabedor de que esta gira "Pelo de Foca" que les ha llevado a cruzarse todo el país (desde Zamora a Ibiza, pasando por Barcelona, Sevilla, León, Zaragoza, Albecete, Vigo, Bilbao...) es sólo el principio. Una dura "gira de maletero" compuesta por 80 conciertos y que tendrá como colofón una sexta Riviera el 2 de noviembre.

Faltaban para el último tramo del concierto "Recuerdos del Baile" y el tema que les ha abierto de par en par las simpatías del público "Matanza en el Hotel", que incluía duquesa, ascensorista y amante que se dieron "en piel" a escenificar la historia de amor y desamor que cuenta el tema. Vuela alto Ultraligera, apenas con un puñado de EP´s, un primer disco y el deseo del público de volver a reencontrarse pronto con este grupo.