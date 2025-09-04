Tres nuevas líneas de autobús EMT gratuitas, para sustituir el servicio de la línea 6 de Metro

EMT Madrid pone en marcha tres nuevas líneas gratuitas que sustituirán en superficie el servicio de la línea 6 de Metro del 6 al 31 de diciembre.

En concreto, se pondrá en marcha un servicio especial (SE6) que cubrirá el arco este de la línea, entre Legazpi y Moncloa; una línea nocturna (SEN) que cubrirá el arco oeste -entre Moncloa y Legazpi- y comenzará la noche del 7 al 8; y una lanzadera entre Cuatro Caminos-Moncloa (SE5), con paradas intermedias en Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre. Una dotación máxima de 53 autobuses, 20 de ellos articulados, circulará durante el desarrollo de este plan de movilidad, adaptándose a los horarios del Metro.

Líneas gratuitas

El recorrido del servicio especial del arco este (SE6) cuenta, entre ambas cabeceras de línea, con 15 paradas intermedias en cada sentido ubicadas en las proximidades de las estaciones de Metro cerradas por obras.

Comenzará el 6 de septiembre y contará con una frecuencia de paso en días laborables de 3-4 minutos entre las 6.00 y las 22.00 horas; de 3-5 minutos entre las 22.00 y las 00.00 horas y, de 5-7 minutos entre esta hora y el fin del servicio.

El primer servicio se prestará, en sentido Moncloa, a las 6.05 horas, con salida desde Legazpi, y el recorrido Méndez Álvaro, Sáinz de Baranda, Avenida de América y Guzmán el Bueno; en sentido Legazpi, este primer servicio se prestará a la misma hora desde Moncloa, Guzmán el Bueno, Avenida de América y Sáinz de Baranda. El último servicio se prestará a las 2.02 horas desde Legazpi y a las 2.04 horas desde Moncloa.

El servicio especial nocturno (de nombre SEN) cubrirá el cierre nocturno anticipado de Metro en el arco oeste de la línea, entre Moncloa y Legazpi. Con una frecuencia de 10 minutos, funcionará de domingo a jueves y comenzará a operar la noche del 7 al 8 de septiembre.

Los primeros servicios, en sentido Legazpi, se prestarán a las 0.00 horas desde las estaciones de Moncloa, pasando por las estaciones de Príncipe Pío, Alto de Extremadura y Oporto; en sentido Moncloa, comenzarán a la misma hora desde las estaciones de Legazpi, y continuarán por Plaza Elíptica y Carpetana. Por su parte, los últimos servicios se prestarán desde Moncloa a las 2.04 horas y desde Legazpi a las 2.02 horas.

En paralelo, EMT Madrid ha dispuesto un servicio de autobuses lanzadera gratuitos (SE5) para conectar las estaciones de Cuatro Caminos y Moncloa, que comenzará a funcionar el 6 de septiembre.

Con paradas intermedias en el entorno de Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre, las lanzaderas iniciarán su servicio a las 6.05 horas desde ambas cabeceras y concluirán a las 2.00 h también en ambas cabeceras. En días laborables, el intervalo de paso será de 5-6 minutos desde las 6.00 a las 21.00 horas y de 6-14 minutos desde las 21.00 horas hasta el fin del servicio.

Además, la línea 180 de EMT Madrid continuará con un funcionamiento similar al actual. En días lectivos, operará desde la cabecera de Arganzuela/Planetario y hasta la estación de Cercanías de El Pozo con un intervalo de paso de 20 minutos entre las 6.05 y las 21.30 horas. En fechas concretas coincidiendo con la celebración de eventos en el recinto de Caja Mágica, esta línea llevará al público hasta dicha instalación con una frecuencia de unos 15-20 minutos durante el horario del evento.

En días no lectivos y en días lectivos a partir de las 21.30 horas, siempre y cuando no haya eventos en Caja Mágica, circulará entre Arganzuela/Planetario y la estación de Legazpi con una frecuencia de alrededor de 20 minutos en la franja horaria entre las 6.05 y las 1.52 horas desde Arganzuela y las 1.57 horas desde la cabecera de Legazpi.

Por último, con la reapertura del oeste de la línea, entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, que ha permanecido sin servicio desde el 31 de mayo, los servicios especiales correspondientes a esta primera fase dejarán de prestar servicio. El servicio especial que cubre el tramo entre las estaciones de Ciudad Universitaria y Méndez Álvaro, así como el servicio de lanzadera entre Legazpi y Plaza Elíptica, prestarán su último día de servicio el 5 de septiembre. Por su parte, el servicio especial nocturno funcionará por última vez la noche del jueves, día 4, al viernes, día 5 de septiembre.

El servicio especial entre las estaciones de metro de Batán y Lucero que EMT Madrid está prestando por las obras de soterramiento de la A-5, una vez recuperado el funcionamiento de la L6 en el arco oeste, está previsto que vuelva a su horario habitual. Así, las últimas salidas serán a las 23.30 horas desde la cabecera de Batán y a las 23.40 horas desde la cabecera de Lucero.

Desde que comenzó la fase anterior de las obras de Metro y hasta finales de agosto, más de 9 millones de viajeros han sido transportados por los servicios especiales de EMT Madrid, lo que significa un promedio de 98.840 viajeros por día.

Durante este tiempo, los autobuses destinados a realizar este servicio llevaron a cabo un total de 86.573 viajes, es decir, un promedio diario de 931 viajes.