Tres detenidos y un investigado por los incendios de este verano

Los agentes de la Guardia Civil han conseguido detener a tres individuos e investiga a otro por los incendios que han tenido lugar este verano en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es reincidente por provocar incendios el año pasado

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil | Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han logrado esclarecer varios delitos de incendio y de daños el pasado mes de julio en diferentes localidades de la región. El más relevante por causar graves problemas al ecosistema ocurrieron el pasado 28 de julio en las localidades de Fresnedillas de la Oliva, El Escorial y Valdemorillo. Estos tres focos ocasionados en el mismo momento afectaron a 27 hectáreas, llegando a declararse el nivel I por el Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA),

Este fuego provocó el corte de carreteras y el desprendimiento de tendido eléctrico.

La Unidad de Protección de la naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, se hizo cargo de la investigación y, tras los indicios obtenidos, se concluyó que los tres incendios forestales fueron provocados de manera intencional por un hombre de 33 años, el cual ya cometió hechos similares el año pasado en la misma zona.

Esclarecidos otros incendios en la CAM

Los agentes han detenido también a dos hombres, en colaboración con la Policía Local de Ciempozuelos, por su presunta implicación en 14 incendios no forestales en la citada localidad durante el mes de julio. Por otro lado, se ha logrado investigar al autor de un incendio no forestal en la localidad de San Martín de Valdeiglesias el pasado 21 de julio, por causar daños en un jardín botánico de la localidad, afectando a 1,5 hectáreas, calcinando varios árboles y plantas de diferentes especies, además, produjo daños en varias parcelas y a 280 cepas de viñedo de una determinada especie. A este presunto autor, un hombre de 42 años, se le imputa un delito de incendio agrícola no forestal y tres delitos de daños.

