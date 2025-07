Transportes ofrece retomar las obras del Cercanías a Navalcarnero y pide a la Comunidad de Madrid colaboración: “Le quitamos un muerto de encima”

La ampliación del tren de Cercanías hasta Navalcarnero vuelve a la agenda política tras quince años de parálisis. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ofrecido este miércoles retomar la obra y completar los 15 kilómetros de trazado inconcluso entre Móstoles y Navalcarnero, siempre que la Comunidad de Madrid colabore facilitando dos condiciones básicas: la entrega de la documentación técnica que permita elaborar un nuevo estudio de viabilidad y la cesión de la infraestructura ya ejecutada. “Necesitamos saber qué parte está construida y qué falta para poder valorar económicamente el proyecto”, ha explicado el ministro en una comparecencia junto al alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Puente: “El Ministerio no tiene ninguna responsabilidad, pero sí sentido del deber”

El origen de este proyecto se remonta a 2009, cuando la Comunidad de Madrid firmó un protocolo con el Estado para asumir la construcción de la prolongación de la línea C-5. Las obras, adjudicadas a OHL, comenzaron en 2010 pero quedaron paralizadas ese mismo año. Desde entonces, el proyecto no se ha retomado. Puente ha sido directo al valorar la actuación autonómica: “El Ministerio no tiene ninguna responsabilidad. Es la Comunidad de Madrid la que se comprometió a hacer esa vía, la que la inició y la que la dejó abandonada durante 15 años”, ha dicho. Y ha añadido: “Le estamos quitando un muerto de encima. Lo único que pedimos es información y la cesión de lo que ya han construido”.

Sin confianza en una respuesta positiva

Pese a este ofrecimiento, el ministro ha mostrado escepticismo sobre la voluntad de colaboración por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “Ojalá me equivoque, pero no tengo mucha confianza en que vayamos a obtener esa colaboración”, ha reconocido, citando declaraciones recientes de un consejero del Ejecutivo regional en las que exigía al Ministerio asumir toda la responsabilidad de la obra. “No les pedimos grandes cosas: solo que nos dejen ayudar”, ha insistido Puente, subrayando que la voluntad del Gobierno central es completar la infraestructura pese a no tener la obligación de hacerlo, por responsabilidad institucional y por compromiso con la movilidad.

Por su parte, el alcalde de Navalcarnero ha reclamado la implicación de las tres administraciones. “El Ministerio ha dado un paso adelante y el Ayuntamiento lleva años comprometido con esta causa. Ahora necesitamos que también lo haga la Comunidad de Madrid”, ha dicho Adell, subrayando que más de 500.000 vecinos del suroeste de la región siguen sin conexión ferroviaria por Cercanías. Además el Ministerio considera que reactivar el proyecto beneficiaría no solo a Navalcarnero, sino también a municipios como Arroyomolinos, Sevilla la Nueva o Navas del Rey, en una zona con gran proyección de crecimiento poblacional.