Un tramo de la calle de Bravo Murillo será peatonal este domingo

A petición de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento pondrá en marcha este próximo 12 de octubre una prueba piloto de peatonalización en la calle de Bravo Murillo, a su paso por el distrito de Chamberí. En concreto, se cortará el tráfico entre la plaza de Juan Zorrilla y las calles José Abascal y Cea Bermúdez.

La iniciativa impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, se enmarca en los objetivos planteados en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 de fomento del espacio para los peatones y la movilidad activa. En este sentido, desde 2019, se han peatonalizado en la ciudad casi 90.000 metros cuadrados.

El Consistorio quiere que, en la medida de lo posible, esta peatonalización tenga continuidad pero esperará a ver cómo funciona este domingo. “A los vecinos tiene poca afección porque en ese tramo sólo hay un edificio de viviendas, pero por Bravo Murillo transitan multitud de vehículos que tendrán que desviar sus rutas”, ha señalado Carabante en un encuentro con medios de comunicación.

Afección al tráfico

El Ayuntamiento plantea tres itinerarios alternativos para quienes este domingo se desplacen por esta zona en vehículo privado: aquellos que circulen por la calle Bravo Murillo deberán girar a la derecha en la plaza de Juan Zorrilla, dirección avenida de Filipinas; los vehículos que circulen por la calle de Ríos Rosas tendrán que continuar recto en dirección a dicha avenida y quienes circulen por la avenida de Pablo Iglesias, al no poder incorporarse a Bravo Murillo desde la plaza de Juan Zorrilla, tendrán que girar a la derecha en dirección también a la avenida de Filipinas.

También se verán afectadas tres líneas de la EMT de Madrid: la 3 (San Amaro-Puerta de Toledo), la 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas) y la 149 (Plaza de Castilla-Tribunal). Los autobuses de estas líneas, al llegar a la plaza de Juan Zorrilla, continuarán por la avenida de Filipinas hasta la calle de Galileo y, desde allí, accederán a la calle de Cea Bermúdez.

Milla Canal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planteó la peatonalización de este tramo de Bravo Murillo los domingos como parte del proyecto de Milla de Canal. Pretende transformar las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II en Chamberí, creando un espacio abierto y accesible, donde más de un kilómetro se dedique al deporte, la cultura y la vida social, favoreciendo de esta forma el encuentro entre vecinos y el disfrute de actividades al aire libre.

Con la peatonalización de Bravo Murillo, se busca mejorar la accesibilidad y permitir que los ciudadanos puedan recorrer Milla de Canal a ambos lados de la calle. Los primeros resultados del proyecto serán visibles en 2027.