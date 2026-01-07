GRATUIDAD

Todos los autobuses de EMT y Bicimad serán gratis este próximo jueves y viernes

Coincidiendo con la vuelta al colegio, tras las vacaciones de Navidad, todos los autobuses de EMT (salvo la línea Exprés Aeropuerto) y Bicimad serán gratis. En el caso de Bicimad serán gratuitos los primeros 30 minutos de uso.

Marta Morueco

Madrid |

Autobús de EMT, en Madrid
Autobús de EMT, en Madrid | Europa Press

Como ya es habitual, tras el regreso de vacaciones y coincidiendo con la vuelta al colegio, los autobuses de la EMT, excepto la línea Exprés Aeropuerto, serán gratuitos durante 48 horas, es decir, este próximo jueves y viernes, desde las 00.00 horas del jueves hasta las 23.59 horas del viernes.

Al igual que en ediciones anteriores, los viajeros tendrán que validar su título de transporte; quienes no lo tengan, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del conductor.

En el caso de Bicimad, del servicio de bicicleta pública eléctrica, todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos.

De este modo, el gobierno municipal, busca promocionar el transporte público y el uso de la bicicleta como alternativas al vehículo privado.

