Sol se blinda para las preúvas y la Nochevieja: más de 300 efectivos municipales por cita y aforo limitado a 15.000 personas

La Puerta del Sol vuelve a convertirse en el epicentro de las celebraciones navideñas con motivo de las preúvas de esta noche y la tradicional Nochevieja de mañana. Para ambas citas, el Ayuntamiento de Madrid ha preparado un amplio dispositivo municipal que contará con más de 300 efectivos desplegados en cada jornada, con el objetivo de garantizar la seguridad, la atención sanitaria y la limpieza, en un entorno que volverá a congregar a miles de personas.

El operativo ha sido supervisado esta mañana en Sol por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada por el concejal de Centro, Carlos Segura. Según ha señalado Sanz, el dispositivo se desarrolla “con total normalidad y ausencia de incidentes” hasta el momento, pese a la gran afluencia de público registrada durante toda la campaña de Navidad.

Un despliegue de seguridad y emergencias

Cada uno de los dos eventos contará con más de 300 efectivos municipales, entre unos 160 agentes de Policía Municipal, cerca de 40 sanitarios de SAMUR-Protección Civil, seis bomberos municipales y alrededor de un centenar de trabajadores del servicio de limpieza.

Policía Municipal desplegará agentes de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad, de la Sección de Apoyo Aéreo (con drones), de la Sección Canina, del Escuadrón de Caballería y de Emisora Central y Videoanálisis. El dispositivo hará especial hincapié en la prohibición de acceder con objetos peligrosos, el control de la venta ambulante y la prevención de hurtos.

Por su parte, SAMUR-Protección Civil contará con cinco ambulancias cada día (tres básicas y dos avanzadas), un equipo logístico Fénix, sanitarios a pie (ECOS), un dispositivo preventivo para actos antisociales (DEPAS), además de un mando y dos operadores de refuerzo. Bomberos Municipales dispondrán de un retén compuesto por un camión y cinco bomberos, además de un jefe de sector presente en el Centro de Coordinación Operativa (CECOR), donde estarán representados todos los servicios.

El servicio de limpieza municipal, clave tras las celebraciones, contará con más de 40 máquinas por jornada para devolver la normalidad a la plaza una vez finalizados los festejos.

Control de accesos y aforos limitados

Como cada año, la Puerta del Sol se vaciará previamente a las celebraciones. A partir de las 21:00 horas se desalojará la plaza y, desde las 22:00 horas, se permitirá el acceso de forma controlada tanto para las preúvas como para las uvas, hasta completar el aforo máximo, fijado de nuevo en 15.000 personas.

El acceso se realizará a través de cuatro zonas con doble filtro policial (prefiltro y filtro), situadas en las calles Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Estos controles estarán atendidos al 50 % por Policía Municipal y Policía Nacional. Las personas que intenten acceder por otras vías, como Preciados o Montera, serán redirigidas a estos puntos habilitados.

Con este despliegue, el Ayuntamiento busca que madrileños y visitantes puedan disfrutar de las preúvas y de la Nochevieja en Sol con la máxima seguridad y normalidad.