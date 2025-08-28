Siete heridos y un detenido en una reyerta en un karaoke de Parla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y se ha hecho cargo de las investigaciones de una reyerta múltiple en un karaoke de Parla donde al menos siete personas han resultado heridas. Los hechos se producían esta madrugada sobre las 4:30h en un local ubicado en el número 98 de la calle Real y, por el momento, solo hay un sospechoso detenido al tratar de huir del lugar de los hechos al percatarse de la llegada de los agentes.

Siete heridos durante la reyerta

A su llegada al lugar de los hechos, el SUMMA 112 tuvo que atender a un joven de 24 años que presentaba un traumatismo grave en la cabeza, a una mujer de 39 años con un traumatismo moderado en la cabeza además de heridas de arma blanca en un brazo y a un joven de 19 años con heridas leves. Los tres fueron trasladados al hospital para seguir siendo tratados, los dos primeros fueron al Hospital 12 de Octubre y el tercero al Hospital de Parla. Además, otras cuatro personas acudieron al hospital de la localidad para ser atendidos por diferentes heridas.