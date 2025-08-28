Reyerta en Parla

Siete heridos y un detenido en una reyerta en un karaoke de Parla

En torno a las 4:30h tenía lugar la reyerta en un local de ocio ubicado en el número 98 de la calle Real de Parla. A su llegada, los agentes encontraron una mujer con una herida profunda en el brazo y a un hombre semiinconsciente en el suelo.

Álvaro Martínez

Madrid |

Foto de archivo de la Policía Nacional
Foto de archivo de la Policía Nacional | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y se ha hecho cargo de las investigaciones de una reyerta múltiple en un karaoke de Parla donde al menos siete personas han resultado heridas. Los hechos se producían esta madrugada sobre las 4:30h en un local ubicado en el número 98 de la calle Real y, por el momento, solo hay un sospechoso detenido al tratar de huir del lugar de los hechos al percatarse de la llegada de los agentes.

Siete heridos durante la reyerta

A su llegada al lugar de los hechos, el SUMMA 112 tuvo que atender a un joven de 24 años que presentaba un traumatismo grave en la cabeza, a una mujer de 39 años con un traumatismo moderado en la cabeza además de heridas de arma blanca en un brazo y a un joven de 19 años con heridas leves. Los tres fueron trasladados al hospital para seguir siendo tratados, los dos primeros fueron al Hospital 12 de Octubre y el tercero al Hospital de Parla. Además, otras cuatro personas acudieron al hospital de la localidad para ser atendidos por diferentes heridas.

