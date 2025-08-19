La señalización para personas con daltonismo llegará a los intercambiadores de Plaza Elíptica y Plaza Castilla

La Consejería de Transportes e Infraestructuras ha aprobado un sistema de señalización para personas con daltonismo para los intercambiadores de Plaza Elíptica y Plaza de Castilla. Todo ello tras el éxito del proyecto piloto en el intercambiador de Moncloa, donde la señalética lleva vigente desde julio de 2024. Tras sus buenos resultados, la Consejería pretende instaurarlo en otras zonas de la capital. El Ejecutivo regional ha informado también que este sistema facilita la orientación de los usuarios con discromatopsia en los alrededores del transporte urbano. Por ello, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha considerado que esta medida "mejora la accesibilidad de Metro Madrid".

La medida, una vez implantada en el intercambiador de Moncloa, se convirtió en la primera infraestructura en incorporar esta simbología en vestíbulos, dársenas, mapas y directorios. Al poner este sistema en marcha, se realizó una encuesta entre los usuarios para valorar el impacto de esta propuesta. Los resultados revelaron que casi el 90% de los encuestados evaluó de manera positiva el proyecto al considerar que mejoran y facilitan la compresión de la señalización.

Un sistema para un transporte inclusivo

La iniciativa aplica un sistema de ColorADD en el que usan cinco símbolos gráficos que representan los colores primarios, además del blanco y el negro. A través de estos símbolos se relaciona toda la paleta de colores y la simbología de las señales del suburbano.

En España se estima que hay alrededor de dos millones de personas daltónicas. Este problema se debe a que la capacidad que tienen para discriminar colores está reducida respecto a lo que ve la mayoría. El porcentaje de daltónicos a nivel mundial es de aproximadamente un 8% de la población masculina y un 0,5% entre la femenina. A lo que estos datos respectan, este tipo de sistemas hacen del transporte público madrileño un medio más inclusivo y accesible.