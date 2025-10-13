Sanz confirma la celebración de un pleno extraordinario sobre el aborto a petición de Más Madrid y PSOE: "No somos el Congreso de los Diputados"

El Pleno Extraordinario se celebrará, ha confirmado la vicealcaldesa, dentro de los plazos que establece el reglamento. Inma Sanz ha advertido: "No somos el Congreso de los Diputados, donde se tienen paralizadas numerosas leyes de la oposición simplemente porque si se dejaran votar saldrían a favor".

Inma Sanz ha insistido en que "este Ayuntamiento cumple con los reglamentos y, por lo tanto, ese Pleno se celebrará cuando corresponde, dentro de los plazos que reglamentariamente así está establecido. No somos el Congreso de los Diputados, donde se tienen paralizadas numerosas leyes de la oposición simplemente porque si se dejaran votar saldrían a favor". Sobre la postura del gobierno municipal ha señalado que "nosotros hemos explicado ya por activa y por pasiva cuál es la posición del equipo de Gobierno municipal y, en todo caso, durante ese Pleno tendremos la oportunidad de volverla a dejar claro".

Según el reglamento del Pleno, la celebración de este Pleno extraordinario no puede demorarse más de 15 días hábiles desde su solicitud. La izquierda registró la solicitud el pasado 5 de septiembre. De no convocarse en esas fechas, según la normativa, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente a la finalización del plazo, a las doce horas.