El sábado 22 de noviembre reabre la línea 7B de Metro de Madrid

La reapertura fue anuncio de Díaz Ayuso en el pasado Debate del Estado de la Región. La Comunidad de Madrid quiere trasladar todo su cariño a los vecinos afectados por la construcción de la Línea y que han supuesto la demolición de 74 viviendas. Otras 385 aún están pendientes de sus respectivos expedientes funcionales abiertos.

En cifras, los trabajos llevados a cabo desde octubre de 2022 implican 20.000 m2 de terreno consolidado a lo largo de los más de 5'5 kilómetros de túnel; 300 operarios trabajando en turnos de mañana y tarde; 171'2 millones de inversión; y 1.279 toneladas de cemento y mortero para asentar el terreno. Aunque las previsiones del Gobierno regional eran más pesimistas en cuanto a las filtraciones se han llevado a cabo inyecciones de impermeabilización y consolidación en todo el trazado de la línea. Como se preveía el tramo de San Fernando es que ha necesitado de mayor inversión, entre las estaciones de Jarama y Hospital del Henares.

ACTUACIÓN EN SUPERFICIE

Paralelamente, la Comunidad de Madrid avanza en la construcción del nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en la zona donde se ubicaba el complejo dotacional El Pilar. Será un espacio verde completamente accesible, con áreas de ocio, juegos infantiles y otra para la práctica de calistenia. Y dentro del calendario previsto en el Plan de Actuaciones, Canal de Isabel II llevará a cabo mejoras en las infraestructuras hídricas y de saneamiento, que incluye un tanque de almacenamiento de aguas residuales y la renovación de la depuradora de Casaquemada. Esta intervención se desarrolla mediante un convenio suscrito con el Ayuntamiento de San Fernando para las intervenciones del Plan Sanea.