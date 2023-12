Roberto Sotomayor y Carolina Alonso abandonan Podemos porque la dirección no consulta las decisiones

Roberto Sotomayor, el que fuera candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid en las últimas elecciones municipales del pasado 28 de mayo, y su exportavoz en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, han comunicado su dimisión de sus cargos en la formación morada. Esta renuncia viene después de que Podemos haya renunciado al Frente Amplio con Sumar.

Sotomayor y Alonso han justificado su salida en la práctica que está llevando a cabo el partido de no consultar en ningún órgano ni a la militancia las decisiones que toma la dirección. De esta manera, siguen así la senda que abrió el excoordinador del partido en la Comunidad, Jesús Santos, la semana pasada.

En una carta abierta a la militancia publicada en redes sociales, Sotomayor, ha criticado "las dinámicas que se dieron en otras regiones se repetían en Madrid", donde "ya nadie coge el teléfono, ni responde a los mensajes, se actúa y decide en pequeños grupos de decisión, algunos parece que sobramos" y "las distancias se agigantan con la dirección estatal de Podemos".

Sin embargo, el exatleta ha asegurado que continuará estando por la lucha social y por la creación de espacios de entendimiento y unidad.

Según Sotomayor en el Consejo Ciudadano "prácticamente ya no se consulta ninguna decisión importante, ni siquiera la de salirse del GP Sumar en unos momentos trascendentales para nuestro país". Y considera "incomprensible que los miembros de un órgano de dirección se enteren antes por Canal Red de esta noticia y que no haya sido consultado a los inscritos previamente con una pregunta clara".

Además, lamenta que ante "una necesidad, reclamada en las calles, demandada por organizaciones de la sociedad civil, asociaciones vecinales, y colectivos sociales de configurar un Frente Amplio", la formación morada haya "renunciado a ello". "Esto me ha conllevado escuchar demasiadas veces aquello de ser un 'traidor', quizás porque la posición siempre más complicada es de quien pretende tender puentes", ha expuesto.

He decidido dar un paso atrás y desvincularme de toda estructura orgánica de Podemos

Por otro lado, Alonso también ha difundido su carta de dimisión en las redes sociales. "Llevo días meditando esta decisión, no me gustan las decisiones en caliente y tras hablar con las personas que más me han apoyado en los últimos tiempos en la organización, he decidido dar un paso atrás y desvincularme de toda estructura orgánica de Podemos y de participar de manera activa en el partido, como lo venía haciendo hasta ahora", ha destacado.

La exportavoz en la Asamblea de Madrid sostiene en su carta que siempre tuvo "claro que un Frente Amplio construido con tiempo, con cariño, era el revulsivo que Madrid necesitaba para desalojar a la derecha del Gobierno" y que ello le distancia de la Ejecutiva de Belarra. "No comparto la línea política de la dirección estatal, no estoy de acuerdo con este cambio de rumbo del partido que es copernicano", ha declarado.

"No comparto que hayamos renunciado a construir un Frente Amplio ni que celebremos romper con Sumar, cuando es evidente que es un fracaso del espacio en su conjunto y que, además, se haga sin debate político previo en el Consejo Ciudadano Estatal, sin una consulta explícita a las bases y que nos tengamos que enterar de todo ello por Canal Red en exclusiva", se puede leer en su comunicado.

Sotomayor y Alonso se mencionan elogiosamente uno al otro, así como a su compañera Alejandra Jacinto, cabeza de lista a las autonómicas y ya retirada de la política, en sus respectivas misivas, y lamentan los ataques recibidos por sus compañeros debido a su defensa de la unidad.