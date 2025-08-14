Récord histórico en la valoración del Metro de Madrid: un 8,23 en satisfacción de los usuarios

La Comunidad de Madrid ha obtenido la mejor nota en la historia del Metro: un 8,23 sobre 10. Este resultado procede del sondeo realizado a 12.000 usuarios durante el segundo trimestre de 2025. Desde que en 2023 se superó por primera vez el umbral del 8, la puntuación no ha dejado de crecer en las sucesivas encuestas.

La valoración global del servicio se sitúa en 8,14, mientras que el Índice Neto de Satisfacción alcanza un 72,37%, con casi tres de cada cuatro pasajeros otorgando entre 8 y 10 puntos.

Qué valoran más los viajeros

Entre los aspectos mejor puntuados se encuentran la iluminación en trenes (8,92) y estaciones (8,84), la señalización (8,91), el funcionamiento de las máquinas expendedoras (8,76) y la atención y amabilidad del personal (8,73).

El perfil que mejor califica el Metro son los turistas extranjeros, con un 8,96, seguidos por quienes lo utilizan para compras (8,43) y los mayores de 59 años (8,32).

Líneas mejor valoradas

La rapidez de los trayectos es el atributo más mencionado por los encuestados. En este sentido, el Ramal Ópera–Príncipe Pío lidera el ranking con un 8,77, seguido de la Línea 8 (8,66) y la Línea 3 (8,52).