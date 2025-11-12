Qué pasa con la tasa de basuras de Madrid: cómo se puede presentar el recurso para ahorrar el pago

La tasa de basuras de Madrid se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los vecinos de la capital. Este tributo municipal, recuperado por el Ayuntamiento para financiar la recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos, se aplica a todas las viviendas y locales comerciales de la ciudad. El importe medio en las viviendas residenciales ronda los 141 euros anuales, aunque puede variar según el valor catastral del inmueble y el barrio en el que se ubique.

El cálculo del recibo combina una tarifa fija básica y otra variable, que depende de factores como la cantidad de residuos generados o la correcta separación de los mismos. Este modelo pretende incentivar un comportamiento más sostenible, premiando a quienes reciclan correctamente y penalizando a quienes no lo hacen.

Cómo recurrir el pago

Ante el descontento de muchos madrileños, especialmente por el incremento del coste respecto a años anteriores, el Ayuntamiento permite presentar un recurso de reposición para solicitar la revisión o incluso la devolución del importe. Este trámite es gratuito, no requiere abogado y puede realizarse de forma presencial o telemática.

El recurso debe presentarse en un plazo máximo de 30 días naturales desde la notificación del recibo y debe ir dirigido a la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Los contribuyentes pueden entregarlo en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, en Correos o a través del registro electrónico del Ayuntamiento, utilizando también la instancia general disponible en la sede digital.

El recurso no suspende el pago

Un detalle importante: el recurso no suspende la obligación de pago. Es decir, el recibo debe abonarse dentro del plazo correspondiente, y si el recurso prospera, el Ayuntamiento devolverá la cantidad que proceda. En caso de que se reconozca una reducción o exención, el contribuyente podrá recuperar total o parcialmente el importe abonado.

Existen modelos de escritos disponibles para facilitar este proceso, tanto en la web municipal como en plataformas ciudadanas y asociaciones vecinales. Estos modelos incluyen solicitudes de reducción del importe, en caso de considerarse desproporcionado, o de anulación, cuando se cumplan las condiciones de exención (por ejemplo, en viviendas en ruina, solares sin edificar o garajes vinculados a viviendas).

Además, los propietarios que se acojan a la modalidad de pago a la carta pueden obtener un descuento de 15 euros, aunque esta opción no estuvo disponible para el ejercicio de 2025.

Es decir, quienes deseen recurrir la tasa deben pagar primero el recibo, presentar el recurso en los 30 días posteriores a la notificación y utilizar los modelos oficiales para facilitar la gestión.