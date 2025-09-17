Qué pasa con los colegios en Madrid y las banderas de apoyo a Gaza: la Comunidad de Madrid niega órdenes al respecto

Hace pocos días, la plataforma Marea Palestina: La educación contra el genocidio ha alertado de que varios centros educativos de la Comunidad de Madrid podrían haber recibido instrucciones para retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, después de que la Dirección de Área Territorial realizara inspecciones en algunos colegios.

Según esas denuncias, los claustros han sido advertidos verbalmente de que deben descolgar cualquier símbolo relacionado con Palestina. Las quejas provienen tanto de profesores como de miembros de la comunidad educativa, que consideran que se estarían vulnerando libertades de expresión y de cátedra, así como la autonomía de los centros.

Respuesta de la Consejería

Por su parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Emilio Viciana, ha desmentido que exista una instrucción general para retirar estas banderas o símbolos. Su postura es que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos", especialmente cuando se prevén actividades relacionadas con cuestiones políticas, en cuyo caso recuerdan a los directores la obligación de mantener la neutralidad institucional.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado lo que llama un "curioso concepto de libertad" si efectivamente se impidiera exhibir banderas palestinas en los centros educativos, especialmente en contraste con iniciativas anteriores apoyadas desde la misma Comunidad en casos como el de Ucrania.

La oposición exige que se aclare si hay directrices oficiales, si las inspecciones han sido arbitrarias, y que se respeten los derechos de expresión y de participación de la comunidad educativa.

Pero lo cierto es que por ahora, los hechos probados son muy limitados. Hay denuncias de inspecciones y solicitudes verbales en algunos centros, pero no se ha documentado una norma escrita que obligue a retirar banderas de apoyo a Gaza.