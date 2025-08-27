PSOE Madrid pide suspender el concierto de Henry Méndez por afirmar que odia "a los rojos"

El Grupo Municipal Socialista de Madrid ha pedido al Ayuntamiento, liderado por el Partido Popular, que rescindan del cantante Henry Méndez en su próximo concierto en Villa de Vallecas tras los comentarios del artista en los que aseguraba odiar "a los rojos". En redes sociales circula un vídeo del cantante durante un concierto en el que se ve al artista compartiendo su opinión con el público. "Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", afirmó en uno de sus espectáculos.

En declaraciones, el edil del PSOE, Ignacio Benito, ha asegurado que todos los vallecanos van a pagar "con dinero público" a un cantante que se enorgullece de odiar a la gente de izquierdas. Por todo ello, PSOE Madrid ha pedido al Ayuntamiento de la capital que rescindan del contrato con Henry Méndez para traer a otro que "respete las ideas de todos".

Otro grupo municipal que se ha manifestado es Más Madrid. Su portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, ha cargado contra el "amiguismo" del Gobierno municipal por contratar al artista de 'Rayos de sol' y 'Noche de estrellas'. "Qué mejor cartel para las fiestas de Vallecas. Amiguismo, fanatismo ideológico y clientelismo en estado puro, a lo Mario Vaquerizo", expuso Rubiño a través de su cuenta de X.

El Ayuntamiento continúa con la fiesta

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ambos en el Ayuntamiento de Madrid, han anunciado que el concierto de Henry Méndez seguirá adelante, como estaba previsto, para el sábado 13 de septiembre a las 22:30 pese a la petición del PSOE de suspenderlo.

"No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas en las que se incluye la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar la actuación", ha expresado el delegado de Políticas Sociales. Tal como ha informado José Fernández, hay que escuchar música independientemente de la ideología.

Por otro lado, la delegada de Turismo ha indicado que Madrid es "una ciudad abierta en la que no hay listas negras ni censura, por lo que seguiremos con esa política".

Por tanto, la actuación de Henry Méndez en el auditorio municipal de las Trece Rosas se mantiene en pie pese a la controversia generada en torno al artista. Estas festividades se encuentran en el marco de las fiestas populares de la Virgen de la Torre que arrancarán el viernes 5 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 14 del mismo mes; unas fiestas que contarán con una programación diversa con música y actividades.