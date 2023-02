El proyecto de Isabel Díaz Ayuso para reducir las listas de espera quirúrgica en la sanidad madrileña

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, habría elaborado un plan para reducir los tiempos máximos de espera para operarse en la región ante la saturación que sufre la sanidad pública madrileña.

Según publica el diario El País, consiste en rebajar de los 62 días actuales a 45 el tiempo de espera. ¿Cómo? Ofreciendo a los pacientes ser trasladados de los hospitales públicos puros a los públicos de gestión privada, que tienen la orden de intervenir a los pacientes en un plazo máximo de 21 días desde la primera consulta que pasan con ellos.

La última palabra la tendrá el paciente

Un portavoz gubernamental asegura en el citado diario que el "Servicio Madrileño de Salud está ofreciendo a los pacientes que llevan más tiempo esperando para una cirugía no urgente (más de 180 días y de ahí los de más de 120 días) la posibilidad de que, por libre elección, y si lo desean, puedan operarse en los hospitales de la red que menos demoras tengan. No se trata de una derivación, sino de ofrecer la opción de agilizar su situación de espera". ¿Y si no aceptan? "Sigue en la posición en la que estaba", asegura.

La nueva estrategia de la Comunidad de Madrid responde a una promesa electoral que hizo la presidenta Ayuso en el debate sobre el estado de la región en septiembre de 2022: "Vamos a reducir a la mitad los tiempos máximos de espera, a lo que dedicaremos 215 millones de euros. Garantizaremos un tiempo de espera inferior, de media, a los 45 días para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas; un máximo de 60 días para intervenciones sin riesgo vital y de 90 días para los procedimientos más comunes de las listas de espera".

A pocos meses de las elecciones

El proyecto ha generado preocupación en el PP, ya que -según publica El País- en las últimas semanas, la sanidad pública madrileña ha ocupado portadas y titulares a cuenta de las manifestaciones en su defensa convocadas en la capital, así como la huelga en la Atención Primaria por la saturación del servicio.

La estrategia se produce a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y responde a la promesa electoral sanitaria que hizo la propia presidenta en noviembre de 2022.

Mientras tanto, el diario ha hablado con Javier Padilla, médico y diputado de Más Madrid, que considera una "trampa" el plan de Ayuso para terminar "beneficiando" a las empresas privadas.