Las protestas pro Palestina, ocurridas en la Vuelta a España, vuelven a enfrentar al gobierno municipal con PSOE y Mas Madrid

Duro enfrentamiento entre Martínez-Almeida y Maroto en un pleno marcado por la actualidad política nacional. La portavoz socialista ha reprochado al alcalde que se califique de "gentuza" a algunos manifestantes propalestinos que protestaron, el pasado 14 de septiembre, durante la última etapa de la Vuelta ciclista a España y lo ha comparado con las protestas ante la sede del PSOE, ocurridas en la calle Ferraz. "El pasado 14 de septiembre las calles de Madrid se llenaron de dignidad mostrando al mundo que los derechos humanos no se negocian y que deben estar por encima de cualquier evento deportivo. Es un absoluto desprecio que califique de gentuza a las más de 100.000 personas que se manifestaron pacíficamente para denunciar la masacre en Gaza", ha defendido Maroto que ha acusado al primer edil de "instrumentalizar la venganza porque es su forma de malinterpretar la libertad".

Según la portavoz socialista, "no hay servicios de limpieza suficientes para borrar el sufrimiento de la población en Gaza porque lo que le preocupa a la población en Gaza no es un montaje fotográfico (como el realizado con inteligencia artificial por el PSOE en redes sociales), es que los están masacrando". Considera que Almeida "se ha quedado solo, igual que Netanyahu en la Asamblea General de la ONU". Su partido, ha añadido, da la bienvenida a la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos, también a la solución de dos Estados y, "si eso nos califica de gentuza, pues sí, en Madrid somos mucha gentuza".

Almeida ha recordado que para él "la violencia no tiene colores" en referencia a las protestas en Ferraz y no ha dudado en apoyar las declaraciones del secretario general de su partido, Alfonso Serrano: "yo digo que es gentuza aquellos que ese domingo agredieron a 22 policías que necesitaron asistencia. Y es gentuza aquellos que tiraron a cuatro ciclistas y es gentuza aquellos que llevaban clavos, chinchetas y cristales para tirar al paso de los ciclistas por si entraban al circuito de Castellana. Sí, es gentuza, y no los manifestantes que pacíficamente hicieron ejercicio de su derecho de protesta".

El alcalde también ha reprochado al PSOE el uso político que está haciendo del conflicto, "no hay Gaza suficiente para tapar que ya sabemos que hay más de 100 correos de la asesora de Begoña Gómez reclamándole dinero a empresas. No hay Gaza suficiente para tapar que el hermano del presidente vivía en la Moncloa mientras era residente fiscal en Portugal. No hay Gaza suficiente para tapar que el hermano del presidente no sabía ni dónde trabajaba". Para terminar, con cierta ironía se ha comprometido trabajar para que Maroto "sea candidata del PSOE en el año 2027".

Por cierto, durante su intervención, el regidor, ha instado al Grupo Municipal Socialista a pronunciarse y responder si debería jugarse el encuentro de baloncesto entre el FC Barcelona y el Hapoel Tel Aviv (Israel) de este martes tras lo sucedido en La Vuelta, en referencia a las protestas sucedidas en apoyo al pueblo palestino. "¿Debe jugar esta tarde el FC Barcelona contra el Hapoel, sí o no? ¿Por qué si la Vuelta había que suspenderla por la participación de un equipo israelí?".