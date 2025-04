Primeras palabras de la cuidadora despedida en Torrejón: "Me pasé un poco y le metí dos cucharadas a la fuerza"

La Policía Nacional ha detenido en los últimos días a cuatro trabajadoras de una guardería de Torrejón de Ardoz (Madrid), dos por supuesto maltrato a bebés y otras dos por no denunciarlo.

Las detenciones han ocurrido después de que se publicara en medios de comunicación un vídeo grabado por una empleada en prácticas en el que una de las trabajadoras empuja, golpea y grita a una niña de un año y medio mientras intenta darle de comer.

La agresora fue detenida el jueves por la noche, horas después de ser despedida, y ha hablado este viernes con el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles', donde ha defendido que lleva 30 años de carrera y nunca ha tenido un expediente.

En el fragmento de la llamada que ha dado permiso para emitir, la cuidadora se justifica y dice que la pequeña le mordió y le escupió y reconoce que no actuó bien. "Después de que me mordiera, escupiera e hiciera lo que le dio la gana, pues a lo mejor sí, me pasé un poco y le metí dos cucharadas un poco a la fuerza (…) Es la primera vez que lo hago", explicaba.

La agresora se ha defendido diciendo que después de los hechos la pequeña le dio un beso y se fue a dormir, igual que cuando se fue a casa. "Por mis manos han pasado muchísimos niños, muchísimos. Que me saludan por la calle", explica en 'Y ahora Sonsoles'.