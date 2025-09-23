INCLUSION

La primera cafetería municipal gestionada por personas con discapacidad está en Barajas

El centro cultural Gloria Fuertes, en el distrito de Barajas, alberga la primera cafetería municipal gestionada por cinco personas con discapacidad intelectual. El alcalde no descarta ampliar el proyecto a otros distritos.

Marta Morueco

Madrid |

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, en la cafeteria del centro cultural Gloria Fuertes
El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, en la cafeteria del centro cultural Gloria Fuertes | Ayuntamiento de Madrid

La cafetería del centro cultural Gloria Fuertes abrió sus puertas el pasado mes de mayo (cerrada a causa de la pandemia) tras hacerse con el concurso público Envera Gastro, una asociación de personas con discapacidad hijos de empleados de Iberia, fundada hace 48 años.

Según el alcalde Almeida, la empresa "nos ofreció la posibilidad que habían desechado otras empresas, que era que ellos se encargaban de la gestión de esta cafetería a través de personas con discapacidad intelectual, que le están proporcionando una inserción laboral, una formación previa y que hace que ahora todos los usuarios de este centro, después de cinco años de estar cerrados, puedan tener ya su cafetería abierta. Y es una historia bonita porque nace de una asociación como Envera, que viene realizando un trabajo extraordinario".

Un proyecto que ha dado seguridad y un empleo fijo a cinco jóvenes con discapacidad (Emilio, Daniel, Mónica, Carol y Miguel). La cafetería incluye un espacio destinado a la realización de prácticas laborales formativas para los alumnos del programa de formación de Envera Cocina Formándote. En cada edición, recibe a diez alumnos para instruirse de manera gratuita como ayudantes de cocina, personal de office y de sala facilitando su incorporación futura al sector de la hostelería. Además sirve como centro de prácticas para los 15 alumnos con discapacidad intelectual que este año han inaugurado en las aulas de Envera el programa Formación de Personal Auxiliar de Eventos.

Martínez-Almeida ha destacado Madrid como "una ciudad de integración y que se pueda disfrutar por todos, al margen de las capacidades que se puedan tener". De hecho, no ha descartado que este proyecto se lleve a cabo en cafeterías de otros centros culturales, en bibliotecas o en centros de mayores, ya que no hay empresas, ha explicado, que quieran optar a la licitación.

