El primer encierro de San Sebastián de los Reyes deja más de 2.000 corredores y siete asistencias

San Sebastián de los Reyes vive su semana de fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. La ganadería La Palmosilla, que ha sido la protagonista en este primer encierro, ha tenido una duración de 1 minuto y 46 segundos; un encierro veloz que ha tenido un tiempo por debajo de la media en lo que respecta a los encierros del municipio madrileño.

Según la concejalía de Festejos, gestionada por Carlos Bolarín, este primer encierro ha sido "rápido y limpio" y ha destacado las buenas carreras con las que cuenta San Sebastián de los Reyes en sus fiestas y la "calidad y gran trapío" de los toros.

El balance del primer día de encierros

En esta primera jornada se han contabilizado alrededor de 25.000 asistentes, siendo 2.000 de ellos corredores. En cuanto a las asistencias del primer encierro, según Protección Civil, se ha llegado a las siete por caídas y contusiones, una de ellas severa. Por ese aspecto, Bolarín ha indicado que ha sido una "grandiosa carrera" y que lo más importante es el ambiente que se forma en este tipo de eventos.

Desde Protección Civil aseguran además que es importante que los corredores estén en buenas condiciones al participar en este tipo de actos. Además, tal como avisan desde las autoridades, los inexpertos deben tener precaución y ser "responsables" por su seguridad y por la del el resto de los compañeros.

La programación de los festejos de San Sebastián de los Reyes contará también con un encierro nocturno el primer día de fiestas a las 23:00, cuyo protocolo de seguridad arrancará a las 20:00 y al que se prevé que acuda mucha gente. El concejal Bolarín ha recordado que para este acto no se permitirán las bebidas alcohólicas. Un encierro muy esperado que se suma al programa de conciertos y actuaciones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la localidad.