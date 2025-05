La prevención del consumo de drogas llega a las aulas de Madrid

"No" a las drogas y "sí" a la libertad. Es el mensaje que se está lanzando en las aulas de los institutos madrileños con el objetivo de concienciar a los más jóvenes de las consecuencias de la lacra que supone el consumo de las drogas.

"Es una realidad que no hay que ocultar pero hay que combatir. Detrás de las drogas vienen dramas humanos, la destrucción personal, pero también de nuestros seres queridos", ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín en el IES Ciudad de Los Ángeles, en el distrito madrileño de Villaverde. Allí más de 60 alumnos de 3º de la ESO han asistido a una ponencia impartida por el magistrado Javier Ignacio Reyes, del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, quien les ha advertido de las sanciones y penas que pueden provocar estos comportamientos.

Esta acción se enmarca dentro del plan de la Comunidad de Madrid para prevenir el consumo de drogas entre jóvenes y ha llegado este curso a seis institutos públicos de la región a través del programa La Administración de Justicia contra las Drogas, una iniciativa que involucra a jueces y profesionales del ámbito judicial en charlas dirigidas a estudiantes de Secundaria sobre las consecuencias legales y sociales del uso de estupefacientes.

Para concienciar a los alumnos, en los institutos se han colocado espejos con un mensaje: “Estás viendo el responsable de tu vida”. Una forma de que entiendan que son ellos mismos los que tienen las riendas de su destino.

Parece que el mensaje ha calado entre los más jóvenes. Y es que los alumnos que han escuchado la charla en el instituto Ciudad de Los Ángeles han valorado de forma positiva esta sesión. Las ideas más repetidas han sido: "No conocíamos muchos nombres de drogas y es importante tener más cuidado en la calle". "Tus amigos te pueden decir prueba un poco, te dejas llevar y eso puede acabar mal". "Pienso que es muy malo para la salud y yo me propongo no consumir", han señalado.

De las 75 medidas que contempla el Plan regional contra las drogas 62 ya se han cumplido o se han puesto en marcha, es decir, el 82% del total.