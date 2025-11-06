El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid será "el más inversor desde 2008" alcanzando los 6.578 millones

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su proyecto de presupuestos para 2026, que alcanzará los 6.578 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al ejercicio anterior. Según la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, se trata del presupuesto "más inversor desde 2008", con una clara apuesta por el gasto social y la cohesión territorial.

El refuerzo del gasto social, pilar del presupuesto de 2026

Si se incluye al sector público empresarial, la cifra total asciende a 7.724 millones de euros. El consistorio destinará 1.271 millones al gasto social, 141 millones más que en 2025, lo que permitirá alcanzar los 360 euros por habitante, la cantidad más alta de la serie histórica y un 43% más que en 2019.

El Gobierno municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, destaca que 2026 será el año con mayor nivel de inversión en la capital desde la crisis financiera de 2008. La inversión media de este mandato se sitúa en 639 millones de euros, más del doble que la registrada durante la legislatura 2016-2019. Entre los grandes proyectos previstos destacan la finalización del soterramiento de la A-5, la creación del Parque de Ventas y el cubrimiento del tramo final del paseo de la Castellana, actuaciones que suman 279 millones de euros.

El proyecto presupuestario contempla un total de 655 actuaciones de inversión, con 47 nuevos equipamientos repartidos por la ciudad: 13 culturales, 11 deportivos, 10 sociales, 5 de seguridad y emergencias, y 8 de otra naturaleza. En conjunto, las inversiones alcanzarán los 751 millones de euros, cifra que se eleva hasta 1.011 millones al incluir las empresas públicas.

Crece la financiación en los distritos

Uno de los ejes del presupuesto es la descentralización del gasto, con un incremento del 15% en la financiación de los distritos, que por primera vez gestionarán más de 1.000 millones de euros. De ellos, 713 millones procederán de las distintas áreas municipales, y se prevé que una veintena de los nuevos equipamientos estén finalizados en 2026.

En cuanto a los ingresos, el Ayuntamiento prevé una subida del 3,8% respecto a 2025, hasta alcanzar los 6.574 millones de euros. Los impuestos directos bajarán levemente, mientras que los indirectos y las tasas municipales crecerán, junto con las transferencias del Estado.