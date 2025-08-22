Poner en marcha la ciudad de Madrid cuesta 20 millones de euros al día

Cifras con varios ceros por detrás que pertenecen a un listado, a un informe que puede llegar a dar vértigo.

Más de tres millones y medio de habitantes tiene la capital a los que hay que añadir otro millón de no residentes que acuden a Madrid a diario por motivos de trabajo, estudios, ocio y turismo. Datos que convierten a la gran ciudad en el municipio más poblado del país.

20 millones de euros diarios que se emplean en sus más de 605 km2 y que albergan 9.426 calles y 200 parques principales y jardines municipales, además de 6.400 hectáreas de zonas verdes, que equivalen a 18 m2 por habitante.

El transporte público municipal, con un gasto superior a los 2,1 millones de euros al día; la seguridad, que supone más de 1,4 millones de euros cada jornada; y la limpieza, a la que se destina cerca de un millón de euros diarios, están a la cabeza del gasto diario municipal.

En este listado económico, le siguen la recogida de basuras y gestión de puntos limpios, con 723.669 euros al día; el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con más de 612.200 euros cada jornada y el Cuerpo de Bomberos municipal, que supone un gasto de 584.400 euros por día.

Un esfuerzo económico diario que también contempla las áreas de deporte, cultura, salud vivienda, sin olvidar la conservación de vías e instalaciones y el abastecimiento de suministros son factores esenciales, junto al fomento del desarrollo económico, la innovación y el emprendimiento.

Unos servicios públicos municipales en los que trabajan más de 43.000 trabajadores municipales cada día y que ponen en marcha la ciudad.