La Policía Nacional detuvo el pasado 5 de agosto al autor de seis atracos en farmacias de la capital

La investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la comisión de varios robos con violencia en farmacias de los distritos madrileños de Tetuán, San Blas y Fuencarral - El Pardo entre finales de julio y principios de agosto.

Intimidaba a los trabajadores para hacerse con el contenido de las cajas registradoras

El presunto responsable llegó a actuar en varios establecimientos durante el mismo día. Solía entrar en las farmacias durante las primeras horas del día, cuando intimidaba a los dependientes con un cuchillo o simulando que ocultaba otro tipo de arma en los bolsillos de su ropa. Para conseguir robar el contenido de las cajas registradoras, amenazaba a los trabajadores, llegando a obligar a una empleada a meterse en el aseo de la farmacia para poder cometer el delito sin la presencia de ninguna persona.

Inmediato ingreso en prisión

La investigación consiguió identificar, localizar y detener al hombre como presunto responsable de seis delitos de robo con violencia e intimidación, al igual que otras dos tentativas de robo. En cuanto fue detenido, la autoridad judicial ordenó su inmediato ingreso en prisión.