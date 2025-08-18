Detenido atracador

La Policía Nacional detuvo el pasado 5 de agosto al autor de seis atracos en farmacias de la capital

El detenido habría atracado varias farmacias en los distritos de Tetuán, San Blas y Fuencarral - El Pardo a finales del mes de julio y durante los primeros días de agosto.

Álvaro Martínez

Madrid |

La investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la comisión de varios robos con violencia en farmacias de los distritos madrileños de Tetuán, San Blas y Fuencarral - El Pardo entre finales de julio y principios de agosto.

Intimidaba a los trabajadores para hacerse con el contenido de las cajas registradoras

El presunto responsable llegó a actuar en varios establecimientos durante el mismo día. Solía entrar en las farmacias durante las primeras horas del día, cuando intimidaba a los dependientes con un cuchillo o simulando que ocultaba otro tipo de arma en los bolsillos de su ropa. Para conseguir robar el contenido de las cajas registradoras, amenazaba a los trabajadores, llegando a obligar a una empleada a meterse en el aseo de la farmacia para poder cometer el delito sin la presencia de ninguna persona.

Inmediato ingreso en prisión

La investigación consiguió identificar, localizar y detener al hombre como presunto responsable de seis delitos de robo con violencia e intimidación, al igual que otras dos tentativas de robo. En cuanto fue detenido, la autoridad judicial ordenó su inmediato ingreso en prisión.

