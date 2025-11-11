El piloto Carlos Sainz será el encargado de encender las luces de Navidad en Madrid, el próximo 22 de noviembre

Más de 13 millones de bombillas iluminará las calles de la capital estas Navidades. El tradicional acto del "encendido de luces" que dan la bienvenida a la Navidad tendrá lugar en la plaza de Cibeles el próximo 22 de noviembre.

Este año, será el bicampeón mundial de rally, Carlos Sainz, quién pulsará el botón que iluminará las calles de la capital.

El alcalde ha destacado la trayectoria "deportiva y humana" del cuatro veces ganador del París-Dakar. Almeida ha recordado que por sus logros profesionales "encarna perfectamente los valores de aquel que tiene que asumir la responsabilidad de proceder al encendido".

Más de 13 millones de bombillas LED, 7.134 cadenetas, 126 cerezos y 13 grandes abetos luminosos adornarán las calles de los diferentes distritos de la capital. Entre las novedades, una gran vela presidirá Nuevos Ministerios.

Precisamente, hace unos días el piloto recogía el galardón Madrileño del Año 2025. Carlos Sainz también obtuvo, en 2020, el premio Princesa de Asturias de los Deportes.