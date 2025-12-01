La oposición carga contra unos presupuestos “insuficientes” para la región

Más Madrid, PSOE y Vox defenderán este jueves en la Asamblea sus enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales que ha elaborado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para el próximo año; aun sabiendo que ninguna saldrá adelante porque el PP tiene mayoría absoluta en la cámara.

Coinciden los tres grupos -así lo han manifestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces- en censurar unas cuentas públicas “insuficientes” que, a su juicio, no responden a las necesidades de los madrileños y mantienen los servicios públicos desatendidos. Para Más Madrid, una de las prioridades es la sanidad; por eso, a través de sus enmiendas, presentará un plan de refuerzo para los hospitales públicos. Son “740 millones que van a ir a aumentar los sueldos de todas las categorías profesionales para atraer y retener talento; abrir los turnos de tarde para pruebas diagnósticas y especialistas en todos los hospitales de gestión directa. Es un plan para reducir drásticamente las listas de espera y para blindar la sanidad pública de las empresas privadas que la parasitan y que hacen más negocio cuanto más saturada está la sanidad pública”, ha explicado la portavoz Manuela Bergerot.

El Partido Socialista denuncia también que la Comunidad de Madrid invierte “por debajo de la media nacional en sanidad”. Sus enmiendas irán dirigidas a reforzarla, ha avanzado la portavoz Mar Espinar, que apunta también a una mayor inversión en educación, transporte, igualdad o vivienda. Es “lo que hace que todos los madrileños puedan tener las mismas oportunidades”, destaca Espinar, frente a “lo que está haciendo la señora Ayuso que se limita a gobernar sólo para aquellos que pueden conseguir más y más, a pesar de que eso implique que la inmensa mayoría de los madrileños se queden con unos servicios peores”.

Vox, por su parte, acusa al Partido Popular de “preferir mirar hacia otro lado” en vez de buscar soluciones al “colapso” de los servicios públicos e insiste en señalar a la inmigración. Su portavoz Isabel Pérez Moñino critica que el PP siga “llamando a gente que está aumentando demográficamente” la región, cuando “no hay servicios suficientes para atender a toda la población que ha llegado”.

Presupuestos de récord

Para el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, la Comunidad ha presentado “los mejores presupuestos posibles” para la región. “Tienen récord de inversión en las partidas clave: alcanzan los 11.000 millones en Sanidad; tienen récord en Educación; tienen récord en Universidades con 75 millones más; destinan 9 de cada 10 euros a gasto social… Son unos presupuestos muy trabajados a pesar de los obstáculos que nos ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Díaz-Pache afea a la oposición que esté “en el no a todo” y avanza que en las enmiendas parciales que presenten los grupos se podrá ver si alguno “quiere mejorar los presupuestos o simplemente buscan imponer sus proyectos alternativos, completos y seguramente fracasados”.